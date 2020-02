Giannis Antetokounmpo brilla en triunfo de Bucks

Milwaukee no realizó transacciones al vencer el plazo para los canjes. Prefirió quedarse con un plantel que ostenta la mejor foja de la campaña, 44-7, y que está en camino de ser apenas el tercer equipo de la historia con 70 victorias.

“No creo que debíamos hacer cambios. Gracias a Dios, no los hubo. Me parece que los jugadores que tenemos son asombrosos, lo mismo que la química que hay en el equipo”, añadió Antetokounmpo. “Todos han jugado estupendo. Estos jugadores son los que vamos a tener para la guerra en toda la temporada, y me alegra que mantengamos el mismo equipo”.

Los 76ers finalizaron con récord de 0-4 una gira que también incluyó escalas en Atlanta, Boston y Miami.

Khris Middleton, limitado a cuatro puntos en la primera mitad, finalizó con 20 unidades y siete rebotes, mientras que el base Eric Bledsoe totalizó 14 tantos, ocho tableros y seis asistencias.

El pívot de los 76ers Joel Embiid sumó 18 puntos y 11 rebotes, pero se vio frustrado durante buena parte de la velada y encestó apenas 6 de 26 intentos de campo y 3 de 10 desde la zona de tres puntos.

Tobias Harris encabezó a Filadelfia con 25 unidades, y Ben Simmons se quedó a punto de un triple-doble con 11 tantos, 14 tableros y nueve asistencias.

Brook Lopez se metió en problemas de faltas desde el inicio por los Bucks, pero su hermano gemelo Robin ocupó su lugar y finalizó con nueve unidades en 20 minutos y defendió con éxito a Embiid.

Filadelfia tuvo problemas y encestó el 37,4% de campo, apenas 37 de 99 disparos, aunque conectó 19 de sus 45 tiros de tres puntos.