$!Gilbert Arenas: “El peor compañero de equipo”

No suena como si la ex estrella de los Washington Wizards, Gilbert Arenas, fuera el mejor compañero de equipo. Durante una entrevista en el podcast No Chill, Arenas explica por qué nunca se unió a sus compañeros de equipo (y por qué señaló sus defectos) cuando estaba en el banco.

Arenas, de 37 años, comenzó las cosas diciendo que no entiende por qué los bancos de la NBA celebran estos días cuando sus compañeros hacen grandes jugadas en la cancha. Luego se metió en su mentalidad cuando estaba sentado en el banco durante los juegos.

Como explica Arenas, “estaba enojado como un jugador de banca”.