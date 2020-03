$!Gobert da a conocer los síntomas del coronavirus por los que atraviesa

El pasado 11 de marzo el centro de Utah Jazz, Rudy Gobert dio positivo al coronavirus. Esa misma noche se suspendió la temporada regular de la NBA.

Este domingo, Gobert envió un mensaje sobre su condición actual con respecto al coronavirus.

"Solo para darles una actualización, la pérdida del olfato y el gusto es definitivamente uno de los síntomas, no he podido oler nada en los últimos 4 días", escribió Gobert en su cuenta de Twitter. "¿Alguien experimenta lo mismo?"

Algunos tomaron en serio el comentario, otros se burlaron.

Gobert fue el primer jugador de la NBA en dar positivo por COVID-19.

Según la Asociación Británica de Otorrinolaringología, que representa a especialistas en oído, nariz y garganta, reporta The New York Post, la pérdida del gusto y el olfato podría ser una señal de advertencia crucial en los "portadores ocultos" del nuevo coronavirus, y a menudo aparece en pacientes que no muestran ninguno de los anteriores síntomas.

Gobert dio positivo por coronavirus el 11 de marzo, lo que condujo al aplazamiento del juego de Utah contra el Thunder y la suspensión de la temporada de la NBA minutos después.

Gobert admitió ser "descuidado" después de tocar los dispositivos de grabación de los periodistas antes de ser declarado positivo. Consideró que debió haber “tomado esto más en serio".

Otros nueve jugadores de la NBA, incluido su compañero de equipo, Donovan Mitchell, han dado positivo por coronavirus. También incluye al delantero de los Nets de Brooklyn, Kevin Durant y otros tres compañeros de su equipo.

El jugador central ha instado públicamente a todos a tomar medidas de precaución. También hizo una donación de $ 500,000 para ayudar en la lucha contra el coronavirus.