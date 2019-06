$!El camino se allana para presencia de Delgado con la selección

Delgado dijo que probablemente no juegue con la selección nacional en el Mundial de baloncesto China 2019 (agosto 31-septiembre 15), lo cual fue confirmado por la gerencia de la selección. Eso puede cambiar.

Experiencia de Soterio

Era 1999. Soterio Ramírez reforzaba al Balneario de Archena, en España y próximo al final de la ronda regular, su equipo tenía 24-3, con el boleto seguro a la semifinal. Pero Ramírez decidió dejar el equipo, lo que dejó sorprendido a su mánager Moncho Monsalve, el mismo que dirigió la selección en Centrobasket 1995.

Así cumplió su función de capitán de la selección. “Hay diferentes factores, y el que se lleva de esos factores no juega”, dijo Ramírez. “Mi consejo para todo jugador de la selección dominicana o que tenga la oportunidad de jugar, que lo haga. Independientemente de cualquier situación insignificante que se presente. Cualquiera, no importa cual fuera”, dijo.

Soterio recuerda que tuvo la oportunidad de quedarse en España y nacionalizarse. “Vine a un Centrobasket en Cuba y eso me costó la nacionalización y jugar como nativo en España”, recuerda.

“No importa el trato, eso queda en segundo nivel”, expuso y ofrece razones, pues asegurar que “en 1995 ofrecieron cinco apartamentos”, uno a Evaristo Pérez, uno a Vinicio Muñoz, a Teresa Durán, a Matilde Guerrero y a él, “y al único de los cinco que no se lo dieron fue a Soterio Ramírez y Soterio Ramírez era el capitán de la selección nacional, que ganó plata en Centrobasket 95, bronce en 1997, oro en los Centroamericanos y del Caribe de 1998 invicto y bronce en Centrobasket Cuba 1999”.

Y abunda más: “Cristóbal Marte sabe por qué no me dieron el apartamento. Pero eso jamás mermó mi voluntad y mi determinación para representar mi país”, que a fin de cuentas, sostiene “Hoy me siento orgulloso de haberlo hecho”.