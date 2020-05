Hija de Jordan: "Mi padre es el más grande de todos los tiempos, pero no es un dios"

"Definitivamente, le estoy escribiendo sin parar. Creo que no ha habido un solo episodio, un domingo donde me digo, ‘Esto pasó, déjame saber lo que piensas" ’ Era muy joven así que estoy viendo todo esto como un fanático”, dijo la menor y única hija de sus tres vástagos con su exesposa Juanita Vanoy. (Jordan tiene una gemelas de seis años con su actual esposa Yvette Prieto Jordan)

Jasmine Jordan está teniendo una mirada íntima a la mente de su celebrado padre, Michael Jordan, como el resto del mundo. La mujer de 27 años no había nacido cuando su papá ganó los primeros dos de seis campeonatos con los Bulls de Chicago. Así que, como muchos viendo el documental "The Last Dance", hay algunas cosas que está aprendiendo por primera vez.

The Associated Press habló con Jasmine, quien previo a la pandemia del coronavirus estaba en Puerto Rico junto a su hijo debido al compromiso de su pareja Rakeem Christmas con los Mets de Guaynabo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), sobre cómo creció junto a su famoso padre. La conversación fue editada para que fuera clara y precisa.

AP: Todo el mundo se ha vuelto loco con “The Last Dance.” ¿Cuál ha sido tu perspectiva?

Jordan: Ha sido increíble verlo. No vi ningún adelanto del proyecto así que estoy viéndolo en tiempo real junto a todo el mundo y realmente consumiéndolo como un fanático. Así que ha sido muy revelador. Creo que si remueves el aspecto del baloncesto y todos los logros que obtuvo durante la temporadas por razones obvias, creo que definitivamente estoy aprendiendo que mi papá intentaba manejar todas las presiones y expectativas, no dejar que lo abrumaran, y que realmente se manifestaran por cuenta propia. ...Definitivamente lo he visto afrontar el rol y no huirle para realmente convertirse en el mejor jugador que jamás haya jugado. Eso es porque siempre lo quiso"

AP: Cuando vez esos momentos emotivos, ¿reconoces a esa persona como tu padre?

Jordan: En algunos momentos, sí. En algunos lo reconozco. Sé que cuando se trata del juego, su pasión no tiene competencia. Su energía no tiene competencia. Así que cuando se le tira encima a Steve Kerr o motiva a Scottie para sacarle el lado tenaz y competitivo, digo,‘Oh, sí. Ese es mi padre’. Te digo, hacía lo mismo para que sacara buenas notas en los exámenes. (ríe) Solo trataba de pasar la escuela, ni siquiera estaba ganando campeonatos. Así que definitivamente ese es él".

AP: ¿Qué tipo de padre fue para ti?

Jordan: Definitivamente, fui una nena de papá cuando crecí. Todavía me llama "princesa" hasta el día de hoy y casi tengo 30 años. ...realmente quería abrazarme, protegerme y mimarme todo lo que pudiera. Pero también estabas al tanto de la dura realidad sobre la carga que iba a afrontar una vez creciera. Así que se aseguró de que fuera fuerte. Entendí de que iba a tener un blanco detrás de mi espalda"

AP: ¿Cómo cambió la relación, si en algo, después del retiro?

Jordan: Cuando jugaba, hizo todo lo posible para estar involucrado mientras crecía. Se aseguró de llevarme a la escuela cuando podía o ir a mis recitales y bailes. Así que cuando se retiró, fue un cambio notable, y fue una conversación que tuvimos. Era como, "Ok, ya terminaste. ¿Cómo trabajamos en esta relación? ¿Cómo la hacemos más fuerte de lo que era antes?" Así que trabajamos duro y nos esforzamos porque cuando pierdes algo que amas, hay un vacío. Así que, ¿lo sientes o te ajustas? Definitivamente, se ajustó en vez de buscar otras cosa que llenara el vacío, y es algo que aprecio. ...Es por eso que tenemos una relación fuerte hoy día"

AP: ¿Qué tipo de abuelo ha sido para tu hijo?

Jordan: Es un amor. Mi hijo ya lo tiene arropado en sus dedos. Ha estado muy atento e involucrado con mi hijo durante estos tiempos locos. Hace FaceTimes todos los días o Zoom para que la relación continúe y crezca. En estos momentos , mi padre dejaría a mi hijo salirse con la suya con cualquier cosa. ...Es una increíble relación verla desarrollarse"

AP: ¿Te ha sorprendido ver a tu padre tan abierto y franco?

Jordan: Absolutamente. Definitivamente es sorprendente porque mi padre es bien privado. No le gusta comentar sobre asuntos sociales y no le gusta responder cuando la gente quiere que él responda. Definitivamente, le gusta moverse de forma metódica, en sus términos y tiempo. Diciendo esto, verlo destaparse en el documental, viéndose emotivo y compartiendo sus interioridades y perspectivas, ha sido increíble verlo así. Y me gusta porque le da ese lado humano que creo la gente olvida. Sabes, es un fenómeno y es el G.O.A.T (Mejor de todos los tiempo por sus siglas en inglés), y todo por la misma línea. Pero, al final del día, también es humano y no es un dios y comete errores como todos los demás"