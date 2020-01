$!Homenaje a Kobe Bryant, en Noche de Prensa del Super Bowl

“Incluso a la fecha, aún veo videos en YouTube el día previo a los encuentros y lo escucho hablar y cómo pone todo en perspectiva de ser grande dentro y fuera del campo con sus hijas, y sus negocios y, obviamente, su juego. Es una tragedia. Oro por su familia, pero sin duda tuvo un gran impacto en mi vida”.

Mahomes fue el que le dio la noticia a su compañero Tyreek Hill mientras el equipo volaba a Miami.

“Le dije ‘¿Puedes creerlo?’ Estaba despertando, y le dije ‘Amigo, no quiero ver eso en este momento’”, recordó Hill. “Él estaba diciéndome ‘¡Despierta, despierta, despierta!’ y lo vi, le dije ‘No, no lo creo’ Porque uno ve estas cosas en línea y pueden ser falsas... especialmente de alguien así. Viejo, se trata de Kobe. Es un ejemplo. Es el más grande. No esperas que pase algo así. Alguien con tanto dinero como él, con tanta fama, que muera como murió y su familia, No sé. Personalmente odio hablar de esas cosas porque me ponen triste, ¿saben?”

Richard Sherman, el estelar cornerback de los 49ers tenía una relación personal con Bryant. Hablaron poco después de que Sherman sufró un desgarre del tendón de Aquiles en noviembre de 2017, y Bryant le ofreció consejos sobre cómo recuperarse de la lesión.

“Era un competidor, creo que esa es la mejor palabra”, dijo Sherman. “Era una de las personas más únicas que haya tenido el honor de conocer”.