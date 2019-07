Horford: “En 2013 se me faltó el respeto, recibí reacción negativa”

Al Horford no solo explicó las razones de su otro no a la selección nacional, sino que, por primera vez, sacó a relucir el disgusto que muchos atribuyen lo alejó del equipo hace siete años.

Su baja para la Copa del Mundo asegura que la definió su cambio de Boston por Filadelfia, además de que afirma los Sixers (que acaban de garantizarle US$97 millones) se lo han insinuado.

El Horford que se embarcó en buscar la clasificación olímpica el verano de 2012, tras ser baja entre enero y mayo por una rotura de un músculo pectoral izquierdo, no ha vuelto a vestir la franela nacional y, si bien no cierra las puertas, acompaña la respuesta con el tono aclaratorio de “ya tengo 33 años”.

“Ese verano (2013) me acuerdo que fue la primera vez que le dije que no a la selección (desde 2008 jugaba), que no podía ir a jugar y la recepción que yo recibí fue una recepción muy negativa, ahí yo siento que, y nunca he hablado esto, ahí se me faltó el respeto... del hecho de que yo siempre me he comprometido con la patria y cuando dije que no esa vez se me cayó encima y se me hizo ver como la peor persona cuando el equipo califica al Mundial”, dijo Horford en un campamento infantil en el Colegio Carol Morgan. Ese 2013 el nacido en Puerto Plata explica le correspondía reposar por la intervención del año previo. Luego, el 27 de diciembre de ese año se rompió el pectoral derecho y su curso se redujo a 29 encuentros.

Jack Michael Martínez tanto a través de las redes sociales como en intervenciones públicas rechazó que Al Horford fuera al Mundial.

“Jugadores y mucha gente salieron hablando en mi contra. ‘Que Al no puede jugar porque él no estuvo aportando y él no merece’, ‘se quedó, lo que sea y eso es una realidad y en ese momento no me sentí bienvenido a venir a jugar con la selección en ese primer Mundial (2014). Yo tenía mucha ilusión y donde me hubiese gustado jugar porque yo trabajé mucho anteriormente y no jugué en ese torneo y pasó eso. Por eso fue que en ese Mundial no pude jugar.