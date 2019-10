Horford hace historia al encabezar el Ceremonial de la Campana de la Libertad

En la campana original, la cual reposa hoy en día en Liberty Bell Center (Centro de la Campana de la Libertad) en el Independence National Historical Park (Parque Histórico de la Independencia Nacional), se lee “Proclaim LIBERTY Throughout all the Land unto all the Inhabitants Thereof” (“Proclamar LIBERTAD en toda la tierra a todos los habitantes de la misma”).

Es un honor que se otorga a diferentes figuras y que ya han hecho otros atletas como Chris Long y Lane Johnson, que juegan para los Eagles de Filadelfia en la National Football League (NFL), ambos lo hicieron previo al juego 6 de las semifinales de la Conferencia Este entre los 76ers contra los Raptors de Toronto. También artistas han tenido ese privilegio como Robert Rihmeek Williams, más conocido como Meek Mill.

Julius Ervign y Allen Iverson, dos leyendas de los 76ers, el rapero Lil Dicky y el comediante, productor y actor han llevado a cabo semejante distinción.

Los 76ers triunfaron la noche del miércoles ante los Celtics 107-93 en un partido en el que Horford encestó 16 puntos.

La Campana de la Libertad, reporta Sports Illustrated ha sido emblemática de la ciudad de Filadelfia y un símbolo nacional de la independencia estadounidense desde el siglo X VIII. Primero llegó a Filadelfia en 1752, originalmente se tocó para convocar a los legisladores a las sesiones legislativas y alertar a los ciudadanos sobre las reuniones públicas. Las campanas sonaron en toda la ciudad para la lectura de la Declaración de Independencia en 1776.

Igual ocurre con los Filis de Filadelfia. Los Filis cuentan con una colosal campana mecánica sobre el centro del campo en el Citizens Bank Park, repicando con cada carrera anotada.

Los 76ers por igual también tienen un ceremonial dentro de su camerino que es el mini-Liberty Bell.