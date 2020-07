Horford muestra su lado solidario con La Romana

El centro de los 76ers de Filadelfia, Alfred Joel Horford dejó ver claro su compromiso con con el complejo deportivo de La Romana, la ciudad de su familia paterna.

De forma específica, Horford ha servido de puente para que el Polideportivo Eleoncio Mercedes, la casa del baloncesto de ese complejo deportivo, sea remodelado.

Es aquí donde Tito Horford, su padre, desarrolló su vida, antes de convertirse en jugador de baloncesto y por igual su tío, Kelly Horford, quien acudió al jugador de la NBA para pedirle ayuda para la muy necesitada remodelación del Eleoncio Mercedes.

Kelly fue muy bien escuchado por su sobrino, nativo de Puerto Plata, quien también es parte clave en el remozamiento de la instalación edificada en 1983 y remodelada 17 años después en ocasión de los Juegos Deportivos Nacionales de La Romana 2000. Esa vez Alfred Joel contaba con tan solo 14 años, lejos del sueño de ser NBA y hoy es benefactor de esa cancha.

“Hace alrededor de un año me le acerqué a Joel (así lo llaman en su círculo familiar) y le pregunté que si podíamos conseguir un tabloncillo, y él me dijo que me iba a dar unos contactos y me advirtió ‘te dejas llevar, que ellos te van a llevar donde tú quieres’”.

Es así como Al le facilita el contacto de la 2K Foundation (Fundación 2K) y desde entonces se trabaja en variar toda esa instalación, donde también jugó su papá, Tito, su tío Kelly y su primo Andy Williams.

“La Fundación 2K está haciendo un gran aporte y Joel también”, señaló el tío, un 6-9, que vio limitada su carrera debido a lesiones.

La Fundación Enciende Una Luz, en la cual labora Kelly y que es presidida por Sandy Yan Meristal realiza esfuerzos para convertir en realidad la remodelación del estadio deportivo.

El director de Deportes, de La Romana, Julio Cabrera dijo que ha colaborado en lo que le han planteado, pero todavía se requiere de fondos gubernamentales, aunque por el próximo cambio de mando, aparentemente tocará a los nuevos funcionarios estatales.

Aun así, Cabrera dijo que le enviaron “una misiva” al Ministerio de Deportes y esperan una reunión.

Otro punto es construir unas canchas abiertas cerca del Polideportivo para las categorías menores y otros deportes.