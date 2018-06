¿Hubo o no falta de Jordan? 20 años después se debate la controversial jugada de la final de 1998

Como de costumbre los árbitros también se la juegan en partidos importantes y respetan el señorío de las figuras. Jordan se encargó de los Bulls en los últimos 42 segundos. Un esfuerzo necesario si quería evitar el séptimo encuentro, al conocer que Scottie Pippen estaría ausente del encuentro decisivo por sus problemas de espaldas. Michael terminó con 45 puntos en ese encuentro. Ese total no sorprende a nadie. Él es Jordan.

"Esos fanáticos son algunos de los más duros de la NBA en aquel entonces”, apunta Crawford a Yahoo. “Se han suavizado un poco, pero todavía son un grupo difícil, todavía son una multitud difícil. En aquel entonces, cuando Karl Malone y [John] Stockton y aquellos muchachos jugaban, ese era uno de los lugares más difíciles de arbitrar, si no el más difícil. Puedes imaginar cómo fue en un partido de la final de la NBA”, continuaba. "La forma en que gritaban a los árbitros, no eran buenas personas, porque estaban locos por su Jazz. Entonces, tienes un juego intenso. Estás en un edificio que es una de las multitudes más duras de la NBA, y tienes un juego cerrado, y es Michael Jordan y los Bulls, y Utah los jugó en algunos finales difíciles y memorables. Eso pondría a prueba tu valentía".

SANTO DOMINGO. ¿Hubo o no hubo falta de Michael Jordan? Es la duda que todavía coquetea luego de lo acontecido en el juego 6 de la final de la NBA de 1998, entre el Jazz de Utah y los Bulls de Chicago. Hoy se cumplen 20 años de aquel partido disputado el 14 de junio de ese año.

El periodista de Yahoo, Michael Lee narra la historia de la siguiente manera:

Solo Crawford, Hue Hollins (fallecido) y Dick Bavetta tuvieron el poder de arruinar ese momento evaluando a Jordan con una falta ofensiva, pero los tres mantuvieron sus pitos en silencio mientras Russell tropezaba torpemente fuera del camino establecido por Michael. Hollins, que estaba bajo la canasta, murió en 2013. Bavetta, quien tenía el mejor ángulo en el lado izquierdo de la cancha, declinó una entrevista a través de su vocero”.

Crawford, distinto a Bavetta, sí comentó sobre el disparo que resultó en un nefasto momento para el Jazz.

"Desde mi punto de vista –dice Crawford-, solo vi a Michael irse fuerte y lo vi parar un abruptamente y Russell se alejaba", dijo Crawford a Yahoo Sports. "Un jugador ofensivo siempre tiene una ventaja porque sabe cuándo va a parar y sabe cuándo se pondrá realmente duro. El defensor intenta adivinar qué va a hacer el jugador ofensivo. Obviamente, vi a Russell retroceder un par de pasos más y Michael se detiene y dispara”.

"Es una jugada controvertida, sin importar lo que hagas con ella. Estás condenado si lo haces, estás condenado si no lo haces ", dijo Crawford a Yahoo Sports. "Esa es la belleza de ser un árbitro. Ese es nuestro trabajo. Estamos en una posición en la que vamos a ser criticados, pase lo que pase. Por un juego así. Ese es nuestro trabajo y lo entendemos, y tratamos de hacer lo mejor que podamos para ser consecuentes y tener la razón".

“Crawford no escucha tanto sobre esa jugada como lo hizo hace una década o algo así, cuando apenas podía ir a ninguna parte sin que alguien mencionara el lanzamiento del juego 6 de Jordan”, narra Lee. “Pero no puede evitar la conversación cada vez que alguien entra a su casa por primera vez y reconoce la fotografía. Esa jugada todavía aviva las pasiones de ambos lados”, continúa el comunicador.

Y Crawford, quien se retiró el pasado año, añade: "Cada vez que salgo con amigos míos -y todos son aficionados- esa jugada en particular surge, hay un debate. Al igual que con cualquier cosa que esté cerca. No hay respuesta correcta. Si miras esa jugada, no es diferente a las personas que dicen quién es el mejor jugador de todos los tiempos en este momento. Depende del debate y es subjetivo. Puedes discutir al respecto y nadie tiene razón o está equivocado. ... Creo que si tienes un grupo en la sala y hablas de ello, tendrás 50/50 en esa jugada cada vez. ¿Entonces, intentas arbitrar eso? Consigue un grupo de árbitros en una sala y obtendrás exactamente lo mismo".

