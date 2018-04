Hugo Cabrera: en República Dominicana “tenemos que trabajar la consistencia”

SANTO DOMINGO. El sueño de Hugo Cabrera es que la República Dominicana asista a unos Juegos Olímpicos. Pero además ve la posibilidad de que el país sea mundialista en baloncesto, de forma consistente. Para eso ofrece una fórmula que ayudará a dar ese anhelado salto, que es una quimera nacional. En ese proceso, mientras tanto, observa algunas debilidades en el baloncesto quisqueyano. “Mi sueño antes de irme de este mundo es ir (República Dominicana) a los Juegos Olímpicos”, expresó Cabrera. El inmortal del baloncesto dominicano visitó la redacción de Diario Libre donde conversó de varios temas sobre el deporte que le permitió brillar dentro y fuera del país. La meta olímpica, para sus años de jugador, se alejaba por un factor clave: “No lo podías lograr porque se necesitaban recursos económicos”, señaló. Ahora los recursos son más viables, pero la fórmula para dar ese salto a las Olimpíadas y a la vez para ser un país representante del área del Caribe de forma consuetudinaria se requiere crear un “núcleo” de jugadores. “Puerto Rico creó fama y se fue a dormir. Ellos tienen un historial. Nosotros no tenemos un historial, nosotros tenemos que (trabajar) la consistencia”, dijo Cabrera. Es así. Se han organizado 17 mundiales y los boricuas se han visto fuera de esa fieta en cuatro ocasiones. Tienen una seguidilla de ocha visitas, desde 1986. Además también tienen varias presentaciones olímpicas. República Dominicana sólo ha ido en dos ocasiones a una Copa Mundial. Para el Mundial de 1990, República Dominicana comenzó con 4-0 en el clasificatorio, pero debido a supuestas discordancias entre el dirigente de esa ocasión, Leandro de la Cruz, y sus jugadores, se sofocó la meta de lo que hubiera sido el segundo mundial dominicano. “Nosotros tenemos que desarrollar un grupo de jugadores que se quede en el equipo, que trabajen juntos”, sugiere Cabrera. Además “tener un grupo técnico, que esté siempre ahí para darle seguimiento”. El segundo aspecto está cubierto, pero el primero es muy variable. Y esa fue la fórmula, explica, que le dio resultado a Puerto Rico y a Argentina, variando uno que otro jugador, e incluso Estados Unidos mantiene prácticamente su mismo núcleo. “Que cambie uno o dos jugadores, bien, pero no que estén cambiando 12 jugadores, no que estén cambiando un entrenador. No nos vamos a desarrollar así”, señala.

A tomar en cuenta

El talento está, sin dudas. Con las figuras de Al Horford, Karl-Anthony Towns, James Feldeine, Ángel Delgado, entre otros, el país tiene grandes oportunidades. De hecho el país nunca había estado en el ranking en categorías menores, en masculino. “Ya somos conocidos mundialmente, comparado a 30, 40 años atrás”, apunta Hugo. “Chicho (Sibilio) fue quien nos dio a nosotros esa apertura de representar como República Dominicana en los Juegos Olímpicos, pero era uno (el propio Chicho) nada más”. Pero ahora, advierte, hay varios jugadores dominicanos regados en Latinoamérica y Europa. “Eso es un privilegio para el país”. Aun así se presenta una situación en el talento nativo. “Sí existe un aspecto negativo, es que los jugadores de aquí que yo veo, no criticándolos, no trabajan en fundamento”, lo cual es una debilidad manifiesta en varios jugadores de nombre en el país. “No se preparan. No los culpo a ellos, porque hay tantos torneos aquí, que yo no tengo tiempo para desarrollar fundamentos, lo mío es jugar y producir dinero”. Es un punto a tomar en cuenta, observa, porque el baloncesto está muy, pero muy avanzado, comparado con 30 ó 40 años atrás.

Sin ánimo de ofender

Aunque lo comentan a nivel de pasillos, varios jugadores se han quejado de que en el país sólo se habla del oro de Centrobasket 1977, cuando el país muestra otros resultados valiosos, como la plata panamericana de 2003, para un ejemplo. “No escucho los comentarios, los chismes”, señala Hugo. “Sí les digo a esas personas que no es nada en contra de nadie. No estamos celebrando la medalla de oro para hacerle daño a nadie, esa llama no queremos que se apague”. Y agrega: “No estamos ofendiendo a nadie, no le queremos quitar crédito a nadie. Sí pasó, somos orgullosos de esa medalla. Se trabajó durísimo para esa medalla, se sacrificó mucha gente para esa medalla y tenemos 41 años celebrando”.