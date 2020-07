$!Hugo Cabrera sobre su salud: “Yo no me rindo”

Próximo paso

Mentalidad positiva

Cabrera, inmortal del deporte dominicano en 1998 y exaltado al A&M-Commerce Athletic Hall of Fame (estudió en Texas A&M) en 2009, es nacido en esta capital y emigró muy joven a Estados Unidos. Ha enfrentado muchas batallas dentro y fuera de la cancha.

Y eso le da fuerzas para no rendirse, aunque su proceso lo ha llevado a derrarmar lágrimas. Más de una vez. “Mi personalidad también tiene que ver: porque yo no me rindo”, dijo Cabrera. “Esta es una prueba de fuerza, de vivir o no vivir”. Y advierte: “Y vuelvo a repetir, he llorado. He estado en una posición muy difícil, pero vuelvo a repetir el apoyo de mi gente, mi escuela, mi familia me ha motivado”.