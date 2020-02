$!Jay-Z revela lo último que Kobe Bryant le dijo acerca de su hija antes de su fallecimiento

Bryant falleció a los 41 años el 26 de enero, junto con otros ocho pasajeros cuando el helicóptero en el que viajaban se estrelló cerca de Calabasas. Después de hacer una pausa para componer sus pensamientos, el rapero comenzó con: “Kobe era un tipo que me admiraba y hemos salido muchas veces”.

“Fue el último en mi casa en Año Nuevo y estuvo en el mejor espacio en el que lo he visto”, continuó el rapero. “Una de las últimas cosas que me dijo fue:” Tienes que ver a Gianna jugar al baloncesto “”, dijo Jay-Z, refiriéndose a su hija de 13 años que murió en el accidente. ” Oh, ella será la mejor jugadora de baloncesto del mundo “.

Bryant y su hija Gianna se dirigían a un juego de baloncesto en su Academia Mamba, junto con otros seis pasajeros y el piloto, cuando su helicóptero se estrelló.