$!Jordan donó US$2 millones de las ganancias de The Last Dance para comida a pobres

La leyenda de la NBA y propietario de los Charlotte Hornets, Michael Jordan, donó US$2 millones de las ganancias del documental “The Last Dance” para ayudar a los hambrientos antes del Día de Acción de Gracias en medio de la pandemia.

“En estos tiempos desafiantes y en un año de dificultades inimaginables debido al COVID-19, es más importante que nunca hacer una pausa y dar las gracias”, dijo Jordan en un comunicado compartido por la organización sin fines de lucro Feeding America. “Me enorgullece estar donando ganancias adicionales de The Last Dance a Feeding America y sus bancos de alimentos miembros en las Carolinas y Chicago para ayudar a alimentar a los hambrientos de Estados Unidos”.

La organización, que dice ser la “red de asistencia alimentaria benéfica más grande”, trabaja con 200 bancos de alimentos y 60.000 socios alimentarios en los EE. UU.

“Un regalo increíble por el que estar agradecido: ¡la leyenda de la NBA Michael Jordan está donando US$2 millones para ayudar a nuestros vecinos a enfrentar el hambre!”, Feeding America tuiteó.

Las ganancias provienen del documental “The Last Dance”, que narra el período previo al sexto y último campeonato dirigido por Michael Jordan y los Chicago Bulls en la década de 1990.

Jordan ha participado activamente en la donación de causas importantes para él este año. Antes de la emisión de The Last Dance, dijo que donaría las ganancias de la serie de 10 partes a Friends of the Children, una organización nacional sin fines de lucro que brinda mentores profesionales a niños vulnerables.

En junio, Jordan y la marca Jordan anunciaron una donación de US$100 millones durante la próxima década para ayudar en la lucha en curso contra la injusticia racial a raíz del asesinato policial de George Floyd. También abrió una segunda clínica de salud en Charlotte para ayudar a las personas sin atención médica en octubre.