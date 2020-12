$!¿Jordan o LeBron? Así opinan los cuatro que jugaron con ambos

Brendan Haywood: Una de las cosas más interesantes es que tuve la conversación de GOAT (siglás de el más grande) con LeBron. Estábamos en el avión y le dije: “Te amo hermano, pero tengo que ir con Mike”. Le conté mis razones. He tenido esta conversación con él cara a cara. Seis anillos. Seis MVP. El tipo ha tenido dos tres turbas diferentes y nunca ha estado en un Juego 7. Fue MVP y Jugador Defensivo del Año en la misma temporada. Jugué con ambos y en lo que LeBron se ha convertido lenta pero seguramente desde el punto de vista de la confianza, MJ fue la primera vez que caminó en la liga. LeBron ha mejorado mucho en eso. Se ha convertido en un tipo que cierra juegos. Michael siempre tuvo esa habilidad. Michael siempre compitió a la defensiva. Ambos tipos son competidores increíbles. Hacen las cosas de manera diferente. La mayor diferencia es que MJ es un asesino a sangre fría. El es un asesino. LeBron es más respetado y querido. Es amado por sus compañeros y respetado por sus oponentes. Entonces, cuando tuvimos el debate de GOAT, LeBron estaba asintiendo con la cabeza. Realmente no dijo mucho. Mike Miller y James Jones dijeron algunas cosas en su nombre. No creo que LeBron esté de acuerdo conmigo. Pero en ese momento, no había vencido a Golden State. No tenía el anillo que acababa de recibir con los Lakers”.

Scott Williams: Lo que más odio es que se estén haciendo comparaciones y no me importa en qué posición se posen. Son dos jugadores absolutamente fenomenales y odio cuando alguien dice que uno es la CABRA y el otro no. Es casi como un golpe en el que dices que no es la CABRA. Realmente no me gusta meterme en ese juego. Me he visto obligado a ir a ese rincón donde tuve que tomar esa decisión varias veces y diré que Michael es el mejor de todos los tiempos, en mi opinión, por estar en el vestuario con los dos. Pero no estuve con LeBron en la cima de su juego. Estuve cuando aún se estaba desarrollando. No somos tan cercanos, pero todavía considero a LeBron un amigo. Como comentarista de baloncesto y como aficionado, obviamente, he seguido a LeBron. No significa que no aprecio todo lo que LeBron ha hecho y superado.