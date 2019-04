$!Jugador reflexiona sobre racismo en la NBA

El escolta de los Jazz de Utah, Kyle Korver reflexionó sobre las relaciones raciales en Estados Unidos y sobre su posición como un hombre blanco que juega en la NBA.

En la pieza titulada “Privilegiado”, Korver abordó una variedad de temas relacionados con la raza y compartió sus propias experiencias, citando un arresto en 2015 de un compañero de equipo y un incidente racial el mes pasado que involucró a Russell Westbrook y un fanático en Utah.

“Hay un elefante en la habitación en el que he estado pensando mucho durante las últimas semanas”, escribió Korver en un artículo publicado en The Players ‘Tribune .

“Es el hecho de que, demográficamente, si somos honestos: tengo más en común con los fanáticos de la multitud en tu juego promedio de la NBA que con los jugadores en la cancha”.

Korver mencionó que por su color tiene la opción de participar o retirarse en la lucha contra el racismo. “Lo que me estoy dando cuenta es que, sin importar cuán apasionadamente me comprometo a ser un aliado, y no importa cuán inquebrantable sea mi apoyo para los jugadores de color de la NBA y la WNBA ... Todavía estoy en esta conversación desde la perspectiva privilegiada de optar en eso.Lo que, por supuesto, significa que, por otro lado, puedo fácilmente optar por no hacerlo. Todos los días me dan esa opción, me conceden ese privilegio, basado en el color de mi piel”.

El jugador de 38 años, está a punto de completar su 16ª temporada en la NBA. Fue miembro de los Atlanta Hawks en 2015 cuando su compañero Thabo Sefolosha fue arrestado en Nueva York por supuestamente interferir con la escena del crimen.

Sefolosha sufrió lesiones en la pierna al final de la temporada durante su arresto y, más tarde ese año, fue declarado inocente por los tres cargos de delito menor derivados del incidente.

“Antes de que supiera la historia completa, y antes de que incluso tuviera la oportunidad de hablar con Thabo ... culpo a Thabo”, escribió Korver.

También relató su papel en la discusión del equipo de Jazz sobre el incidente del 11 de marzo en el Vivint Smart Home Arena en Salt Lake City, donde Westbrook gritó: “Voy a levantarte” al fanático del Jazz, Shane Keisel, en respuesta a lo dicho por Keisel. él, “Ponte de rodillas como estás acostumbrado”.

Westbrook, quien consideró el comentario “totalmente irrespetuoso” y “racial”, recibió una multa de $ 25,000 por parte de la NBA. Keisel fue expulsado permanentemente de la arena.

Korver dijo que el “incidente golpeó un nervio con nuestro equipo”, lo que provocó una reunión a puerta cerrada al día siguiente con el presidente de Jazz, Steve Starks.

“Esta no fue la primera vez que participaron en conversaciones sobre la raza en sus carreras en la NBA, y no fue la primera vez que tuvieron que abordar las acciones de odio de otros”, escribió Korver. “Y una cosa importante que se planteó mucho en la reunión fue cómo incidentes como este: no se trataba solo de las personas directamente involucradas. No se trataba solo de Russ y de alguien que odiaba. Se trataba de algo más que eso.

“Se trataba de lo que significa simplemente existir en este momento, como una persona de color en un espacio mayormente blanco. Se trataba del racismo en Estados Unidos”.

También habló sobre sus propios sentimientos de culpa y responsabilidad y enumeró varias maneras en que él, como jugador blanco en la NBA, puede ayudar a lidiar con las formas de racismo.

“Sé que, como hombre blanco, tengo que pedir cuentas a mis compañeros blancos. Todos tenemos que responsabilizarnos mutuamente.

“Y todos tenemos que ser responsables - período. No solo por nuestras propias acciones, sino también por las formas en que nuestra inacción puede crear un espacio ‘seguro’ para el comportamiento tóxico”.