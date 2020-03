$!Jugadores y dueños de NBA suman pérdidas

El virus COVID-19 está afectando la salud de varios atletas, pero sin dudas las ganancias de todos, así como de las ligas que manejan esos deportes.

Cuando la NBA fue suspendida el pasado 11 de marzo quedaban 259 juegos en el calendario de la temporada regular.

La NBA está entre las ligas más afectadas, pues debido al ya mencionado comentario del gerente general de los Rockets de Houston, Daryl Morey en apoyo a los protestantes de Hong Kong, China se desligó de la marca NBA, lo que genera una pérdida millonaria.

De acuerdo con el sitio FiveThirtyEight “el impacto financiero total de suspender solo la temporada regular de la NBA podría acercarse a mil millones de dólares”.

El mencionado sitio indica que Bobby Marks de ESPN señala que hay una cláusula en el acuerdo de negociación colectiva de la NBA que reduce el pago de los jugadores si los juegos se cancelan en una situación de fuerza mayor. Según el Acuerdo de Negociación Colectiva de la NBA, los jugadores pierden alrededor del 1.08 por ciento de su salario por cada juego perdido en caso de circunstancias catastróficas, incluidas las epidemias. The New York Times, por ejemplo, señala que LeBron James, podría perder alrededor de US$400,000 por cada partido que no juegue con Los Angeles Lakers.

Sin embargo, Adrian Wojnarowski, igual de ESPN, informa que hasta ahora no ha habido discusiones entre la liga y el sindicato de jugadores sobre la invocación de la cláusula.

La NBA obtiene aproximadamente la mitad de sus US$ 9 mil millones en ingresos de las tarifas de los medios.

FiveThirtyEight escribe que una temporada completa de NBA ronda los casi US$2 mil millones. Con la reducción del 21 por ciento en los juegos “podría costar entre US$350 millones y US$450 millones antes de que se tengan en cuenta los playoffs”, una fase que sin dudas incrementará ganancias para jugadores y dueños. Y eso es solo en esta liga, sin mirar MLB, NHL y otros deportes del mundo.