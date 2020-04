Jugar la NBA sin público tendría impacto pero "no falsearía la competición"

El técnico campeón del último Mundial de básquetbol con España y auxiliar de los Toronto Raptors, Sergio Scariolo, está convencido de que terminar la temporada de la NBA en canchas sin espectadores tendría impacto para los jugadores, pero no cree que desvirtúe la competición.

R: Está bastante bien organizado, tenemos una aplicación que nos mantiene en contacto permanente. No solo para baloncesto, también se comparten los ejercicios que hacemos, los libros que leemos, la música. Y una vez por semana lo concretamos todo en una llamada por Zoom.

Respuesta: Más lo primero que lo segundo. No soy demasiado dado a rememorar, soy más de mirar adelante e intentar hacer bien lo que tengo entre manos, aunque es verdad que mucha gente me lo recuerda.

No obstante, si se tuviera que jugar en una sede única y con unos playoffs reducidos, obviamente afecta al trabajo que un equipo ha hecho para tener el factor cancha a favor.

A: No hay ninguna duda de que tendrá impacto, sobre todo al inicio. Luego, la gente se acostumbra y no creo que al final falseara la regularidad de la competición.

R: Sí, alguna vez cuando la cancha estaba descalificada. Es una situación un poco rara, no es ideal pero tampoco estamos en un momento ideal. No lo veo mal si es la forma para jugar con seguridad, mantener ingresos y dar algo de diversión a la gente.

R: El que no lo hace es porque no quiere. Medios hay para que el nivel de forma sea, no el óptimo obviamente, pero aceptable (...) Las condiciones en las que se volvería a competir serán complicadas y hay que estar preparados para evitar lesiones. Me parece adecuado el planteamiento que está haciendo la NBA de dar 11 días de entrenamiento personal duro, sin contacto, y un par de semanas de entrenamiento con contacto, que valdrán para estar preparado para jugar partidos de verdad, incluso para empezar unos playoffs directamente.

- Deseo de seguir con España -

P: ¿Ha estado en comunicación con los jugadores de la selección española?

R: Sí, he querido enterarme de las condiciones de prácticamente todos, directa o indirectamente, y sé que alguno puede que lo haya pasado mínimamente, asintomáticamente, al inicio. Pero todos están bien.

P: ¿Ha habido entonces algún jugador que ha tenido síntomas parecidos al coronavirus?

R: Posiblemente sí. Si no hacen la prueba no puedes saber, pero algunos me dijeron que igual habían tenido síntomas de ese tipo en España.

P: ¿Su deseo es continuar en la selección después de los Juegos?

R: Mi deseo emocional e incluso profesional es continuar. Hay que cuadrar un interés contractual, que tendrán que hablar los profesionales, una situación personal, familiar y profesional con los Raptors, que tienen una voz importante en esto y no me espero grandes sorpresas negativas.

P: ¿Cuándo se podría concretar la renovación?

R: Creo que la Federación tiene urgencias que le apremian más (...) En cuanto se pueda empezar a mirar al futuro no creo que tendrá que pasar demasiado tiempo, pero ahora mismo el 'timing' no es el mejor.

P: ¿Aspira a ser primer entrenador en la NBA?

A: No tengo tengo ninguna obsesión para ello, porque he llegado muy tarde y tampoco me veo viviendo en Norteamérica el resto de mi vida.