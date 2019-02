$!Karl-Anthony Towns es un reconocido amante de los videojuegos

ESTADOS UNIDOS. Karl-Anthony Towns promedia 23.1 puntos por partido y 12 rebotes en lo que va de los 57 partidos de temporada, ahora que llega la pausa del Juegos de Estrellas, donde también él tiene un puesto. Además tuvo un enero destacado con 25 puntos y 12.1 rebotes.

A esos lauros se le une una pasión que posee Towns: los videojuegos. El sitio de Internet Uproxx, bajo la firma de Jordan Zirm cuestionaron a Towns sobre este último aspecto, sin descuidar a los Wolves en una serie de preguntas y respuestas.

“Tu amor por el juego es bastante conocido. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de jugar videojuegos?”, pregunta Uproxx.

“Recuerdo los días de estar en Pizza Hut y jugar Marvel vs SNK, o ir a los bolos y jugar Marvel vs CAPCOM 2, uno de los mejores juegos de lucha de todos los tiempos. He estado jugando videojuegos todo el tiempo que pude”.

Towns se define buen jugador en el videojuego Black Ops. “En Black Ops, estoy bastante bien. No he podido probar a todos los demás jugadores de la NBA, pero en el modo multijugador, siento que soy uno de los mejores”.

¿Y si fuera a seleccionar a un compañero de escuadra para Black Ops? “Andrew Wiggins (compañero de los Wolves). Sin duda. Él juega el juego, es un jugador. El es realmente bueno. No habla mucho, es bastante tranquilo. Pero habla mucho cuando está jugando, 24/7. De un hombre de pocas palabras, viene una gran cantidad de palabras. Créeme”.

Aparte de eso, Towns también será figura en el videojuego ‘NBA 2K Playgrounds 2, donde enfrentará a Shaquille O’Neal, publicó Forbes este jueves.