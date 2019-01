$!Karl Towns lleva ritmo de Jugador Más Valioso, pero se necesita más

SANTO DOMINGO. Karl-Anthony Towns lleva un desempeño de nivel de Jugador Más Valioso. Su último partido lo igualó a un desempeño similar realizado por Kareem Abdul Jabbar.

Eso ocurrió el domingo en una victoria de los Timberwolves de Minnesota contra el Heat de Miami. Towns marcó 34 puntos, 18 rebotes, siete asistencias y seis tiros bloqueados y así su equipo ganó 113-104. Con esa actuación se convirtió en el primer jugador en acumular una línea de estadísticas de este tipo desde que lo hizo Kareem Abdul-Jabbar, quien tuvo 35 puntos, 19 rebotes, nueve asistencias y ocho bloqueos para los Lakers de Los Angeles contra Phoenix el 14 de noviembre de 1975.

“Quería hacer las jugadas correctas que necesitábamos para ganar", dijo Towns. "Me alegro de haber podido hacerlas”.

"La línea de estadísticas fue muy impresionante por sí misma", dijo el entrenador del Heat, Erik Spoelstra. "Pero el impacto de la puntualidad de sus jugadas... cada vez que parecía que llegábamos a seis, tenía un gran canasto o un rebote o algo que mantenía su momento”.

Ciertamente de los candidatos que se mencionan todos tienen a sus respectivos equipos dentro de la competición clasificatoria. Towns todavía lucha por colocar a sus Wolves dentro de los puestos clasificatorios. Sin la jornada del lunes, su equipo se encuentra en el puesto 13 de la Conferencia Oeste a siete juegos del primer lugar y a dos y medio de la octava posición.

Sin embargo, es su actuación la que dice que tiene números de Jugador Más Valioso. Sus últimos partidos lo colocan en un buen ritmo.

El jugador de origen dominicano registra ocho partidos de 20-20 o más en puntos y rebotes, cuatro de esos encuentros ocurrieron en el mes de diciembre. Pero desde el 28 de diciembre coqueteó con uno al terminar con 31 puntos y 19 rebotes en 42 minutos de juego, en una derrota de su equipo ante Atlanta y ya conocemos el del domingo en el que estuvo en la pista durante 37 minutos.

En este mes que ya finaliza este lunes, Towns promedia 23 puntos y 11.7 rebotes sin incluir el partido que juega esta noche contra los Pelicans de New Orleans, en lo que promete un enfrentamiento atractivo entre dos de los mejores jugadores de la renovada posición central de la NBA en estos momentos.

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks); Kawhi Leonard (Toronto Raptors); LeBron James (Los Angeles Lakers); Stephen Curry (Golden State Warriors); James Harden (Houston Rockets); 6. Paul George (Oklahoma City Thunder); Nikola Jokic (Denver Nuggets); Kevin Durant (Golden State Warriors); Joel Embiid (Philadelphia 76ers) y Kyrie Irving (Boston Celtics) son los principales candidatos que presenta la página de la NBA, en un artículo que publica Sekou Smith el pasado 28 de diciembre.

Towns, en su cuarta temporada de la NBA, promedia 21.5 puntos (18), 12.0 rebotes (10) y 1.8 tiros bloqueados (décimo).

Aun así el jugador de 23 años habla con los pies sobre la tierra, pues de momento no se entusiasma o apasiona con el tema. “En primer lugar, no soy uno de los (jugadores del equipo) más importantes”, dijo Towns, según publica el sitio Dunking With Wolves. “Solo soy una pieza en este equipo. Todos son tan importantes como el siguiente. Entonces, si todos están haciendo su trabajo y todos están trabajando duro, haciendo las cosas pequeñas, hacemos un gran producto. Eso es lo primero. Y segundo, solo tenemos que venir juntos. No lo estamos haciendo bien en la defensa en lo que va del año, y tenemos que limpiar eso”.