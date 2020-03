$!Kevin Durant da positivo a coronavirus y se muestra optimista

La superestrella de la NBA Kevin Durant se encuentra entre los cuatro jugadores de los Brooklyn Nets contagiados del nuevo coronavirus, reporto este martes el medio The Athletic, que dijo haber hablado con el jugador.

Durant, diez veces All Star y Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada en 2014, habría confirmado a The Athletic que ha contraído el virus pero señaló que se encuentra bien y no ha tenido síntomas de la enfermedad.

“Tened cuidado todo el mundo, cuidad de vosotros mismos y hacer cuarentena. Vamos a superar esto”, dijo Durant, que no ha podido debutar con los Nets por lesión, citado por este medio digital.

Previamente, los Brooklyn Nets habían emitido un comunicado reportando que cuatro de sus jugadores, sin identificarles, habían contraído el coronavirus y detallando que uno de ellos “exhibe síntomas mientras que tres son asintomáticos. Los cuatro jugadores están actualmente aislados y bajo el cuidado de los médicos del equipo”.