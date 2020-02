$!Kevin Durant: “ En Oklahoma jugué con muchos atletas, no con tipos hábiles”

“En Oklahoma jugué con muchos atletas. No jugué con muchos tipos hábiles, tiradores o controladores de balón”, admitió Kevin Durant que no suele dejar indiferente a nadie cada vez que concede una entrevista y su paso por el podcast All the Smoke, con los ex jugadores Matt Barnes y Stephen Jackson, no fue una excepción.

El alero de los Brooklyn Nets no hace prisioneros cuando se pone delante de un micrófono y lanzó varios dardos envenenados a algunos de sus ex compañeros. .A pesar de que ya han pasado más de tres años desde que tomara la para mucha gente polémica decisión de salir de los Oklahoma City Thunder para poner rumbo a los Golden State Warriors, el ‘súper equipo’ que les remontó un 3-1 en las Finales de la Conferencia Oeste, aquel episodio todavía escuece.

‘Durantula’, que se convirtió en el enemigo público número uno dentro de la NBA, explicó las razones que le llevaron a dejar OKC, según informó Marca.

“Entonces, después de un tiempo mi juego empezó a evolucionar y pensé, ‘necesito un cambio’. Esto fue incluso antes de que comenzara la temporada (2015-16). Estaba cansado de ser el único que podía meter triples, lanzar tiros en suspensión y meterlos con consistencia”, sentenció ‘KD’ en lo que se interpreta como un ataque directo hacia Russell Westbrook.