$!Krzyzewski: Baloncesto de la NCAA debe de pasar por un proceso de revisión

El sistema del baloncesto NCAA debe de pasar por un proceso de revisión. Es el parecer del reconocido técnico Mike Krzyzewski.

El entrenador de la Universidad de Duke se refiere a dos puntos: “el uno y listo” (one and done, en inglés).

“La NCAA no está preparada en este momento. Deben estar en concierto con la NBA para desarrollar un plan que sea específico para el baloncesto universitario masculino”, dijo Krzyzewski.

La NBA le propuso en febrero a la Asociación de Jugadores de esa liga reducir la edad límite del draft de 19 a 18 años.

Krzyzewski habló sobre la “G-League” como una avenida potencial para el talento élite de la escuela secundaria. Definió a la liga de desarrollo como un potencial competidor del mercado con la NCAA, aunque no es un reemplazo financiable.