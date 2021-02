$!La ex de Scottie Pippen, Larsa, de 46 años, defiende salir con Malik Beasley, 22 años menor

En Hollywood Unlocked, dijo: “Habíamos hablado de eso. No era un secreto”.

Pero la ex mejor amiga de Kim Kardashian, Larsa, afirma que la pareja ya estaba separada antes de que ella entrara en la refriega.

La ex esposa de la leyenda del baloncesto Scottie Pippen, Larsa, defendió salir con una estrella de la NBA que está casado y es 22 años menor que ella.

“Conozco a mucha gente que está casada y que está saliendo. He interpretado ese papel. Así que, para mí, si no estás siendo turbio y me estás contando todas tus cosas, te voy a creer”.

Larsa se casó con el héroe de los Chicago Bulls, Scottie Pippen, ex compañero de equipo Michael Jordan, en 1997 y la pareja terminó su matrimonio en 2018 después de tener cuatro hijos juntos.

Larsa negó las acusaciones de hacer trampa y agregó: “Mucha gente no es feliz en su situación y no quiere abandonar el barco hasta que ve a alguien que le agrada.

“No solo quieres sacudir a tus hijos porque es posible que nunca conozcas a alguien que realmente te guste. Están viviendo en el mismo lugar, pero no realmente juntos. No tenía nada que ver conmigo, así que no estaba pensando en nada al respecto”, dijo.

“Si pasaste un minuto buscando en Google su situación, no era la situación ideal antes que yo”.

En diciembre pasado, ella estuvo involucrada en un extraño escándalo con unos de los hijos de LeBron James por una serie de rumores. Sin embargo, tanto el jugador de Los Ángeles Lakers como la modelo y empresaria desmintieron las versiones y apuntaron contra el periodista que ventiló el tema y a quien, adelantaron, llevarán a la justicia.

Por su parte, Malik Beasley ostenta el segundo mejor promedio anotador de su equipo en esta temporada: 20.7. Solo es superado lo supera por Karl-Anthony Towns (21.5), mientras que detrás suyo aparece D’Angelo Russell (19.3). Minnesota Timberwolves marcha último en la Conferencia Oeste de la NBA, con apenas 7 triunfos y 23 derrotas.