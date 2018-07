La LNB sanciona al presidente de los Titanes Roberto Modesto con 75 mil pesos

SANTO DOMINGO. La Liga Nacional de Baloncesto (LNB) sancionó al presidente de los Titanes del Distrito Nacional, Roberto Modesto con 75 mil pesos y una suspensión indefinida, luego de que retirara de la cancha su equipo durante el partido contra los Cañeros del Este, en el polideportivo Eleoncio Mercedes, de La Romana.

La suspensión es “indefinida”, informó el presidente de la LNB, Antonio Mir y será así “hasta que la asamblea se reúna la semana que viene”.

El partido fue confiscado a favor de los Cañeros.

El gerente general, Carlos de León fue multado con 35 mil pesos y dos juegos de suspensión.

La medida significa que Modesto no podrá asistir al partido del domingo que su equipo jugará de local en el Club Mauricio Báez, lo mismo que que De León.

La sanción fue tomada por la comisión de disciplina de la LNB y en cuanto a la de Modesto puede variar en el plazo, pero no en el pago económico. “Es un hecho que no vamos a permitir, ni a tolerar no solo a Roberto, sino a ningún miembro de ningún equipo”.

Alegadamente uno de los árbitros advirtió en el primer a un fanático y en el segundo le sugirió que abandonara la zona VIP y pasara a las gradas. La decisión, supuestamente, disgustó a Modesto, quien como respuesta retiró su equipo.

Los Titanes tienen marca de 3-8 en la ronda regular, últimos en el Circuito Sureste.

El choque se encontraba 32-26 (20-0 es el resultado final cuando hay confiscación) a favor de los Cañeros cuando habían transcurrido un minuto y 47 segundos del segundo cuatro del partido, según informaron los Cañeros, que se ponen con marca de 5-6.