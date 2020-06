$!La NBA espera aprobar el regreso de la temporada con 22 equipos

La NBA se ha decidido porque sean 22 de los 30 equipos los que participen en el final de campaña, que comenzaría con cada una de las franquicias disputando ocho partidos pendientes de la fase regular para definir las posiciones de los playoffs, que no se podrán alargar más allá del 12 de octubre, según ESPN.

Esos 22 equipos incluyen a las 16 franquicias que ocupaban las plazas de playoffs en el momento de la suspensión más las otras seis que se encontraban a menos de seis victorias de distancia de esos puestos. Esto implicaría la participación de cinco equipos del Oeste -Portland, New Orleans, Sacramento, San Antonio y Phoenix - y uno del Este, Washington.

Primeras medidas de prevención

La aprobación de este plan supondría el fin de la temporada para 8 equipos: Charlotte Hornets, Chicago Bulls, New York Knicks, Detroit Pistons, Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves y Golden State Warriors.

Entre ellos hay franquicias favorables a ese escenario, como los los Hornets, que prefieren no afrontar los riesgos de competir en medio de la pandemia; pero también hay otras como los Atlanta Hawks que temen el impacto de la exclusión en sus finanzas y en la formación de sus jóvenes jugadores, que pueden estar nueve meses sin jugar un partido oficial.

Se espera que los recortes salariales sean los mismos tanto para los jugadores de los equipos invitados a Orlando como para los que no, dijo Bobby Marks, ex manager asistente de los Brooklyn Nets y actual analista de ESPN.

En las últimas semanas, la NBA había presentado otros tres tipos de formatos de final de temporada a los dueños: invitar solo a los primeros 16 clasificados el 12 de marzo para jugar directamente los playoffs, a 20 equipos para disputar un minitorneo con grupos al estilo de la Copa del Mundo o a las 30 franquicias para llegar a 72 partidos de fase regular antes de los playoffs.

También se empiezan a conocer detalles de los protocolos de prevención frente al virus en Orlando. Los jugadores serán sometidos a tests de COVID-19 a diario y podrán desplazarse por el complejo, comer en restaurantes e incluso jugar a golf pero tendrán que mantener las recomendaciones de distanciamiento físico, señaló ESPN.

The Athletic dijo que los jugadores no podrán ducharse después de prácticas y juegos hasta llegar al hotel y que los jugadores reservas se sentarán en filas separadas y los que no puedan jugar estarán en las gradas.

Tampoco se permitirá la presencia de invitados antes de los playoffs, señaló The Athletic.