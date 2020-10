$!La NBA espera recibir a aficionados antes de distribución de una vacuna

La NBA espera tener aficionados de vuelta a sus canchas la próxima temporada, cuyo inicio sigue proyectando hacia enero, aunque no se haya distribuido masivamente para entonces una vacuna de coronavirus, dijo este miércoles el comisionado Adam Silver.

"Con base en todo lo que he leído, no hay casi posibilidades de que haya una vacuna, al menos ampliamente distribuida, antes de que empecemos la próxima temporada. Así que no veo el desarrollo de una vacuna como pre-requisito", dijo Silver.

"Tengo la esperanza de que (...) podamos tener partidos con aficionados la próxima temporada antes de la distribución completa de una vacuna", subrayó.