$!La NBA expulsa de la “burbuja” a Danuel House, de los Rockets

Danuel House fue sancionado por la NBA luego de haber infringido las normas de protocolo en la burbuja que tiene planteada la superliga.

Este viernes, la NBA emitió un comunicado luego de una investigación realizada.

“La NBA ha concluido su investigación de una reciente violación de los protocolos de salud y seguridad del campus”, señala el documento.

“Los hallazgos son que: (i) el alero de los Houston Rockets, Danuel House, tuvo un invitado en su habitación de hotel durante varias horas el 8 de septiembre que no estaba autorizado a estar en el campus y (ii) no se encontró evidencia de que otros jugadores o el personal tuvieran contacto con el invitado o estuvieron involucrados en este incidente”.

En consecuencia, concluye el documento emitido por la NBA, que el “señor House dejará el campus de la NBA y no participará con el equipo de los Rockets en juegos adicionales esta temporada ”.

Los Rockets están debajo 3-1 en su semifinal de conferencia contra los Lakers de Los Angeles.

El experto en la NBA de Yahoo Sports, Chris Haynes, informó el jueves que la liga había estado investigando a House, presuntamente permitiendo que una oficial de pruebas de COVID-19 ingresara a su habitación de hotel. The Athletic informó que el funcionario en cuestión no implicó a House cuando fue interrogado, pero dijo que tuvo contacto con el centro suplente de los Rockets, Tyson Chandler, y otro jugador no identificado. Según los informes, la NBA ha absuelto a Chandler, reportó Yahoo Sports.