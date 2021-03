$!La NBA llega al cierre del mercado de fichajes con los focos en Lowry y Oladipo

El base, que a sus 34 años promedia 17,6 puntos y 7,4 asistencias por juego, termina contrato a final de temporada. Según medios estadounidenses, ambas partes trabajan juntas para encontrar un equipo atractivo para el jugador y que ofrezca un buen retorno a los Raptors.

"Me gustaría poder darte una" respuesta, dijo Lowry sobre su posible salida. "Al final tendré una decisión y la trabajaré y si algo pasa, pasa. Si no pasa, no pasa. Todo sucede por una razón. Ahora mismo, no lo sé".

Los Philadelphia 76ers, la franquicia de su ciudad natal, los Miami Heat e incluso Los Angeles Lakers están entre los aspirantes a hacerse con sus servicios, según ESPN.