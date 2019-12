$!La NBA siembra raíces en México con el regreso de un equipo de la G-League como sede

“La sede va a seguir siendo la misma, no pensamos cambiar por ahora, estamos muy a gusto con todo lo que nos ha ofrecido el Juan de la Barrera que es un escenario magnífico, no hay porqué modificar”, dijo Hernández.

“En los Capitanes se habla y se hablará en español”, dijo Patricio Garza, otro de los inversionistas del equipo mexicano. “Estamos felices con todo lo que pasa y desde luego que tendremos jugadores mexicanos porque vemos esto como una buena oportunidad para tener pronto a un jugador mexicano en la NBA”.

El roster actual del equipo está conformado por siete mexicanos, dos panameños, un dominicano, un puertorriqueño y posee sólo un jugador estadounidense.

EL PAÍS

Los Aztecas jugaron en México hasta la temporada de 1994 cuando la moneda mexicana sufrió una importante devaluación que envió al país a una recesión económica que afectó al propietario estadounidense, quien pagaba los salarios de sus jugadores y los gastos de los viajes en dólares y los ingresos que percibía eran en pesos, una moneda que ya habían perdido su valor considerablemente.

Ahora el escenario parece distinto.

“Tenemos una gran relación con el gobierno, no podríamos estar aquí si fuera de otra forma, estamos agradecidos en especial con el gobierno local por apoyarnos”, dijo el comisionado Adam Silver. “No hemos tenido problemas en los partidos que hemos realizado, al menos en la memoria reciente, así que me siento confiado de entrar en una relación de la misma forma en que lo hemos hecho en otras partes del mundo, no veo porque no podamos tomar aquí el siguiente paso”.