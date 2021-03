$!La NBA vislumbra una emocionante segunda mitad

Mientras que LeBron James prácticamente descansó todo el Juego de Estrellas, los Nets de Brooklyn agregaron otra pieza en su búsqueda por el título.

James y sus Lakers se mantienen a paso firme y los Nets son el equipo más anotador de la liga. Es muy fácil que se vislumbre una final entre rivales de las dos costas.

Pero cuando los equipos vuelvan a jugar el jueves — la misma fecha en la que se suspendió la pasada temporada — los líderes del Este podrían no contar con sus dos mejores jugadores.

Como lo demostraron Joel Embiid y Ben Simmons de Filadelfia que se perdieron el Juego de Estrellas, el coronavirus seguirá siendo relevante.

"Estás jugando cada dos días. No sabes cuándo podrás entrenar. No sabes cuáles serán las restricciones con el COVID y esas situaciones no sabes si tendrás a todos disponibles", reconoció James. "Entonces es un reto para todos los equipos, no solo nosotros".

El problema más grande para los Lakers ha sido la ausencia del estelar alero Anthony Davis por una lesión en la pantorrilla derecha.

Los Nets tampoco han contado con una de sus luminarias, aunque casi no han extrañado a Kevin Durant debido al desempeño rutilante de James Harden y Kyrie Irving. El domingo Blake Griffin acordó unirse al equipo.

"Somos afortunados de poder agregar a un jugador del calibre de Blake en este momento de la temporada", dijo el gerente general de los Nets Sean Marks.

Brooklyn iniciará la segunda mitad con medio juego de desventaja con Filadelfia. Embiid ha estado imparable esta campaña y se ha convertido en candidato al Jugador Más Valioso, pero él y Simmons fueron descartados el domingo en la mañana para el Juego de Estrellas debido a que el barbero que los atendió días antes dio positivo por COVID-19.

Podrían no estar de vuelta si no hasta el fin de semana, después de que los Sixers disputen sus dos primeros duelos de la segunda mitad.

Los equipos ya se acostumbraron en la primera mitad en la que la ausencia de jugadores y entrenadores debido a que los protocolos sanitarios obligaron a posponer 31 encuentros.

Debido a que varios equipos están apretados en la clasificación y otro mini-torneo para determinar el último puesto a la postemporada, incluso los equipos que no fueron brillantes en la primera parte, tienen esperanza.

Esto incluye a equipos como Miami y Boston — los finalistas del Este la temporada pasada — además de Dallas y Golden State, que apenas tienen marca ganadora.

Algunos equipos podrían tener oportunidad. Al inicio de la temporada los Lakers parecían los favoritos para repetir el título, pero la lesión de Davis lo ha puesto en duda.

Quizá el Jazz pueda capitalizar. Utah fue el equipo que tuvo problemas de coronavirus y que llevó a que el 11 de marzo se suspendiera la pasada temporada. Ahora cuentan con tres jugadores elegidos al All-Star y están con foja de 27-9.

"Ha sido gratificante, pero aún no estamos para celebrar y actuar como si hemos hecho algo y recién es marzo", dijo el base del Jazz Donovan Mitchell. "Tenemos que seguir mejorando".