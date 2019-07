$!La noticia esperada resultó negativa: Horford declina ir al Mundial

SANTO DOMINGO. Al menos para esta temporada, terminó la parte de la novela sobre la participación o no de Al Horford con la selección nacional dominicana que participará en la Copa Mundial de Baloncesto China 2019 (agosto 31-septiembre 15).

El jugador que recientemente firmó un contrato de 109 millones de dólares con los 76ers de Filadelfia no vestirá el uniforme dominicano lo que dejó saber a través de una publicación, poco más de las 4:00 p.m. de este viernes en su cuenta de Instagram alhorford.

Ahí el pívot dominicano dejó claro su rechazo a ponerse la camiseta nacional, en un anuncio que para muchos, su decisión deja pocas sorpresas. Era solo cuestión de tiempo.

“Quiero informarle a todos mis seguidores que debido a mi cambio de equipo y responsabilidades con la nueva organización, se me hace difícil comprometer el tiempo para hacer el trabajo, no estaré participando este año con la selección nacional”, escribe en su cuenta. “Ha sido una decisión muy difícil para mí no jugar, porque siempre ha sido un anhelo mío participar en un mundial”.

Con su rechazo falta ahora esperar la respuesta de Karl-Anthony Towns, pívot de los Timberwolves de Minnesota. Son las mismas esperanzas que giraron en torno a Horford: Más dudas que certezas, en especial ahora que su mentor ha desistido de ir a China. Towns ha dado señales positivas, pero a escasos 56 días todavía el ambiente es una nebulosa.

La ausencia, ya oficial de Horford, deja más débil a una República Dominicana que tendrá por rivales a Jordania, Alemania y Francia en el Grupo G del Mundial y a los que enfrentará en ese mismo orden el 1, el 3 y el 5 de septiembre en Shenzhen. La cancha de juego es Shenzhen Bay Sports Center.