$!La opinión de LeBron James sobre el Juego de Estrellas es nada favorable

Primero De'Aaron Fox y momentos más tarde la primera figura de la NBA, LeBron James. Ambos han mostrado su desacuerdo con la celebración del Juego de Estrellas de la NBA que programa la liga para el próximo 7 de marzo.

Bron eventualmente aceptaría jugar, pero no a un 100 por ciento.

“Es una estupidez”, dijo Fox, jugador de los Kings de Sacramento.

¿Y el comentario de LeBron?

“No tengo energía ni entusiasmo por un Juego de Estrellas este año”, dijo James, quien logró un triple-doble, después de la victoria de Los Angeles Lakers por 114-93 sobre los Denver Nuggets el jueves por la noche en el Staples Center. “Ni siquiera entiendo por qué estamos teniendo un Juego de Estrellas”.

El estelar jugador de los Lakers, quien asistiría a su partido número 17 de las estrellas calificó la decisión como una “bofetada en la cara” en medio de una pandemia de COVID-19.

James todavía jugará en el juego, pero no dará lo mejor de sí. “Estaré allí físicamente pero no mentalmente”, publicó el New York Post.

Las competencias de juego y habilidades se llevarán a cabo el 7 de marzo, dijo la liga a los clubes en el memo, de acuerdo con una copia obtenida por The Associated Press.

“Si voy a ser brutalmente honesto, creo que es estúpido”, dijo Fox por separado. “Si tenemos que usar máscaras y hacer todo esto para un juego regular, ¿cuál es el punto de traer de vuelta el Juego de Estrellas? Pero obviamente el dinero hace girar al mundo, así que es lo que es. No estoy realmente preocupado por eso. Si soy votado que así sea, si no soy... “

Ausentarse del partido de las Estrellas conllevaría alguna penalización para el jugador, si es que no está lastimado. Fox está consciente de eso. “¿Sabes que te multan? Si se supone que debes estar en él -Juego- y no estás lastimado y decides no jugar, es una multa considerable. Así que, sí, jugaría en él. Espero que no me multen por decir eso”.