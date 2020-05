$!La razón por la que se fue Michael Jordan y se disolvió el plantel de los Chicago Bulls

El documental The Last Dance fue un éxito en todo el mundo, al revivir la pasión por los Chicago Bulls y sacar a la luz imágenes inéditas de una de las franquicias más trascendentales de la NBA. Sin embargo, también generó una gran ola de enfrentamientos.

Krause murió en 2017 (tenía 77 años), razón por la cual no pudo ser entrevistado ni defenderse de las acusaciones que recibió durante el boom mediático que generó el documental. Ante este cuadro de situación, la familia decidió compartir con NBC Sports Chicago un extracto de las memorias del ex general manager. Jerry nunca pudo finalizar el libro, pero su familia está en pleno proceso para finalizarlo y tratar de publicarlo lo antes posible.

¿Puede Michael continuar su grandeza sin un centro, un delantero fuerte y posiblemente Pippen? ¿Podría Bill Russell haber ganado sin grandes jugadores a su alrededor? No. Michael ha dicho públicamente que no jugará para un entrenador que no sea Phil. Phil nos ha dicho que se fue”, con esas palabras Krause dejó en claro que los problemas parecían no tener solución y que todos los caminos iban a conducir a la reconstrucción. Y luego, agregó: “¿Podríamos hacer que Phil entrene sin un centro probado, un ala-pivot fuerte, probablemente Pippen, un banco básicamente nuevo y expectativas locas de que “en Michael confiamos” y que puede ganar sin ayuda? De ninguna manera”.

También se planteó el rol de dos jugadores que pasarían a ser agentes libres y que podrían ganar mucho más dinero del que podrían pagarle, como Steve Kerr (desembarcó en los San Antonio Spurs) y Jud Buechler (firmó con Detroit Pistons)

Krause concluyó con una pregunta para sus lectores: “Ponte en nuestros zapatos mientras salimos de esa habitación. ¿Qué harías? ¿Rompimos una dinastía o se rompió por edad, el desgaste natural de los jugadores y las reglas de tope salarial que rigen el juego?”.