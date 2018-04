Lamar Odom ingresa al negocio de comercializar marihuana

REDACCIÓN DL. Lamar Odom incursiona a una nueva etapa en su vida como empresario, en un sector que no lo aleja de la polémica que ha caracterizado su vida en los últimos años.

Quien fuera Mejor Sexto Hombre de la NBA y dos veces campeón de la misma parece haber dejado atrás las adicciones que le pusieron a las puertas de la muerte y ahora se ha centrado en una nueva aventura vital.

Odom ha ingresado en el mundo de la marihuana y ha comenzado a comercializar la marca Rich Soil Products, que son productos derivados del cannabis que ayudan a combatir el estrés y la ansiedad.

“Durante mi proceso de recuperación, me di cuenta de que me ayudaba a superar algunas debilidades y a lograr un bienestar. Por eso me he unido a Camp Green, una compañía que proporciona suplementos orgánicos para el crecimiento y cannabis sin pesticidas”, aseguró el jugador neoyorquino en el comunicado en el que anunciaba su nueva empresa.

“Muchos de mis amigos, compañeros y conocidos empezaron a preguntarme qué tipo de soluciones estaba usando tras mi vuelta a casa, y ahí fue cuando nació Rich Soil Organics. Creo que estamos en el mejor momento posible para ofrecer este tipo de soluciones a todas aquellas personas que han venido atravesando complicaciones como las mías” ha explicado Odom en una nota de prensa oficial en The Blast.

Se recuerda que Odom estuvo a punto de morir en octubre de 2015 tras ser encontrado en coma en el prostíbulo Love Ranch en Crystal, con una sobredosis de cocaína.

“Cuando estaba en rehabilitación, descubrí que ciertos síntomas físicos y psicológicos podían desaparecer con remedios naturales”, dijo el jugador.

Fue un episodio que le llevó a un centro de desintoxicación para ayudarle con su adicción. “Me metía coca durante todo el día”, llegó a confesar el ex jugador al hablar de uno de los episodios más tristes de su vida.