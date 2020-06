$!Las razones que llevaron al hijo de Kareem Abdul-Jabbar a atacar a su vecino

La víctima del hijo de Kareem Abdul-Jabbar, Ray Winsor, explicó las razones que motivaron a Adam Abdul-Jabbar a propinarle varias estocadas.

En una entrevista concedida a KABC, Winsor afirmó que Abdul-Jabbar vivía con una mujer mayor y que según entendió Adam no estaba haciendo lo suficiente para ayudarla.

"Lo siento porque la señora que lo cuida a él tiene 83 años", dijo Winsor a la estación de televisión y que publica el New York Post. "(Y) él no hace nada por ella y eso me fastidia. Está en un andador bajando sus botes de basura ".

Winsor dijo que Abdul-Jabbar regresó a su casa y regresó con el arma, diciendo que iba a "clavarle un cuchillo entre los dientes", informó KCBS.

"Dije, ¡de veras! "porque pensé que solo estaba bromeando", dijo Winsor. "Hace mucho que conozco al niño".

“Me di vuelta y él estaba sobre mí. Pensé que me estaba golpeando, pero en realidad tenía un cuchillo”, dijo Winsor.

"Después del cuarto golpe, sentí un dolor muy agudo y noté que me salía sangre y luego tuve una (puñalada) en la parte superior de mi cabeza y estaba tratando de regresar a mi casa y él estaba frente a mí".

El hijo de 28 años de la leyenda de la NBA Kareem Abdul-Jabbar fue acusado de apuñalar a Winsor, su vecino, quien tiene 60 años y al que conoce desde hace años después de discutir con el hombre en su calle, dijo la policía el sábado.

Adam Abdul-Jabbar fue arrestado después del incidente del pasado martes por la noche en San Clemente, California, bajo sospecha de asalto con un arma mortal, según informes de los medios locales.

Winsor se dirigió a por sí mismo a un hospital del área con múltiples lesiones. Winsor le dijo a la policía que fue apuñalado siete veces, según un portavoz del Departamento del Sheriff del Condado de Orange.

Abdul-Jabbar pagó una fianza de $ 25,000. Se disculpó con la esposa de Winsor al día siguiente, informó KABC.

Ni el hijo ni su padre han comentado.