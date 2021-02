$!LeBron en otra dimensión, fue clave para compra del equipo WNBA Atlanta Dream

El equipo de la WNBA, Atlanta Dream, ya tiene nueva dueña desde este viernes y es gracias a la intervención de LeBron James.

Así lo publica Yahoo Sports este viernes. Renee Montgomery, junto con otras dos personas, compraron el equipo y de acuerdo a ese medio es gracias a James y su campaña More Than A Vote (Más que un voto).

Montgomery ganó un campeonato nacional con UConn Huskies en 2009 y dos campeonatos de la WNBA con Minnesota Lynx en 2015 y 2017.

James y su organización, reconoció la exjugadora, fue lo que la conectó con las personas adecuadas para hacer su sueño de pasar de jugadora estrella del equipo a la dueña del conjunto, el cual permanecerá en Atlanta.

La WNBA aprobó la venta del Dream a un grupo de inversores de tres miembros el viernes, además de Montgomery se unen en ese grupo Larry Gottesdiener, presidente de la firma inmobiliaria Northland, y Suzanne Abair, presidenta y directora de operaciones de Northland.

Según reporta Yahoo Sports, la venta concluye las múltiples controversias planteadas por la excopropietaria y exsenadora Kelly Loeffler, a quien el equipo y el resto de la liga rechazaron repetidamente e incluso hicieron campaña por sus opiniones sobre el movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan), entre otras cosas. Loeffler, junto con la ex copropietaria Mary Brock, se hizo cargo del equipo en 2011.

En medio de la creciente controversia que rodea a Loeffler y el Dream, James dijo que quería formar un grupo de propietarios para comprar el equipo.

Con la ayuda de James y More Than A Vote (Más que un voto), Montgomery pudo reunirse con la comisionada Cathy Engelbert para hablar sobre los próximos pasos.

La dos veces campeona de la WNBA, de 34 años, optó por salir de la temporada 2020 para centrarse en los problemas de justicia social, y luego se retiró oficialmente a principios de este mes, lo que allanó el camino para que se uniera al grupo propietario.

Sin embargo, sin James y More Than A Vote ayudándola, Montgomery sabe que esto no habría sido posible.

“No estaría hablando con ustedes si no fuera por ese grupo”, dijo. “Fueron muy acogedores en un sentido de, 'Está bien, sí, déjame ver qué puedo hacer'. Estuvieron constantemente ahí para mí, y eso es lo que creo que es la comunidad ... De eso se trata. Todos vieron mi visión y mi pasión detrás de ella y todos querían ayudar”, dijo la exjugadora.