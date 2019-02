$!LeBron James presiona el botón de pánico en los Lakers

LeBron James ha reconocido que sabía que sus jóvenes compañeros de equipo tendrían una curva de aprendizaje cuando se uniera a los Lakers de Los Ángeles en la agencia libre el año pasado.

Pero después de una derrota por 128-115 ante New Orleans Pelicans el sábado, James lamentó el "sentido de urgencia" de sus compañeros.

Los Lakers no han llegado a los playoffs desde la temporada 2012-13. Y con tres derrotas en los últimos cuatro juegos, sus posibilidades esta temporada se están desvaneciendo.

Y James, que ha jugado en ocho finales consecutivas de la NBA, mostró su frustración después de la derrota más reciente, según informó el New York Post.

"¿Cuántos saben lo que está en juego si nunca has estado allí?" James reflexionó después de la derrota ante los Pelicans, que jugaban sin Anthony Davis.

“Así que no estoy diciendo que eso es lo que somos en conjunto. A veces parece que nos asusta, que tenemos miedo de sentirnos incómodos y que nos salimos de nuestra zona de confort".

James ha aparecido en 239 juegos de playoffs y quiere más. "En los últimos años, todos están tan acostumbrados a las pérdidas que yo no estoy acostumbrado", dijo James. "No estoy acostumbrado a eso. Nunca me sentiré cómodo perdiendo. Así que perder el Juego uno ante Houston, se siente igual que perder el Juego 59 en Nueva Orleans para mí. Así es como estoy construido. Eso es lo que soy."