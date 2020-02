LeBron James se suma a molestia por manejo del escándalo de Astros

“Escuchen, sé que no juego béisbol, pero estoy en los deportes y sé que, si alguien me hiciera trampa para ganar un título y me diera cuenta de eso, ¡estaría furioso!”, tuiteó James. Estaría “¡incontrolable sobre lo que podría hacer y haría! Escuche, comisionado de béisbol, escuche a sus jugadores hablando hoy sobre lo molestos, enojados, heridos, rotos” que están “por eso. Literalmente la pelota está en su cancha (o debería decir campo) y ¡necesita arreglar esto por el bien de los deportes!”.

Y Judge, segundo sitio en la contienda por el premio al Jugador Más Valioso de 2017, que fue otorgado al venezolano José Altuve de los Astros, señaló que el equipo “hizo trampa y no se lo ganaron”.

“Así lo considero. No se le merecen. No se lo ganaron jugando de la manera correcta, peleando hasta el final y sabiendo que nosotros estábamos compitiendo, somos competidores”, manifestó Judge. “Lo máximo en una competición es dejarlo todo, y que el mejor jugador, la mejor persona, salga como ganador. Enterarse que el otro equipo tenía una ventaja de la que no podías defenderte. Simplemente me parece que no es algo que se merecen”.