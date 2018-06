LeBron James se va a la Agencia Libre; deja 36 millones de dólares con Cleveland

CLEVELAND. LeBron James será agente libre sin restricciones. Es decir, tendrá libertad total para jugar en cualquier equipo NBA que disponga del espacio salarial necesario para ofrecerle un nuevo contrato. Así adelanta Yahoo! una decisión que el jugador tiene que hacer oficial durante el día de hoy y que le liberará de su último año de contrato con los Cleveland Cavaliers , en el que ganaría 36 millones de dólares. En el acuerdo entre franquicia y jugador, éste tenía una opción para salirse del acuerdo este verano, y así lo ha hecho.El próximo capítulo de esta novela llegará a partir del domingo 1 de julio, fecha en la que se pueden empezar a apalabrar los nuevos acuerdos de la agencia libre y en la que comenzarán a filtrarse todas las negociaciones, oficiales a partir del 7 de julio.

Con el rechazo de LeBron a su último año de contrato con los Cavaliers se abren múltiples opciones para la estrella, que a sus 33 años ha jugado los 82 partidos de la liga regular y ha hecho los mejores Playoffs que se le recuerdan, cayendo en la final por 4-0 ante los imbatibles Golden State Warriors.Entre los equipos interesados en LeBron James están los Lakers, que ya quisieron al jugador en 2010 y que a la vez están intentando conseguir a Paul George , que es agente libre, o via traspaso a Kawhi Leonard, estrella de los San Antonio Spurs. Los Lakers llevan ya demasiados años sin entrar en Playoffs, cuentan con varios jóvenes con talento como Lonzo Ball, Josh Hart, Brandon Ingram y Kyle Kuzma para lograr alguna estrella como Leonard en traspasos, y tienen el espacio salarial necesario para ofrecerle un contrato máximo a LeBron.Rockets y Celtics también se mostraron interesados, pero sus opciones han bajado al convertirse LeBron en agente libre. Ya no pueden firmarle vía traspaso y tendrán que hacer números para intentar ofrecerle un contrato. Muy difícil. Los Sixers, por su parte, aparecen como una de las opciones más sólidas: tienen espacio salarial como los Lakers, han realizado unos buenos Playoffs y cuentan con dos jóvenes estrellas con contrato bajo como Joel Embiid y Ben Simmons. Además, juegan en la Conferencia Este, con lo que eso supone a nivel competitivo.Regresar a Cleveland es una opción, aunque suena difícil después del último fracaso de los Cavaliers en Playoffs. El mejor año, o uno de los mejores años, de la carrera de James a nivel individual no fue acompañado por sus compañeros. Un equipo que ahora mismo parece lejos del talento de Philadelphia o Lakers.