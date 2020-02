$!LeBron revela el tatuaje con el que honrará a Kobe “de por vida”

Según medios estadounidenses, la figura que porta el ’23′ de la franquicia de Los Ángeles es la de la serpiente Black Mamba, apodo con el que se lo conocía a Bryant, y una inscripción debajo que rezaría “Kobe para siempre” (Kobe 4 life), aunque desde las imágenes tomadas no se puede precisar con exactitud.

James y Bryant, que nunca jugaron juntos en los Lakers, eran amigos y competidores.

LeBron superó a Kobe en la lista de puntajes de todos los días días antes del accidente que mató a la superestrella de la NBA, a su hija de 13 años y a otras siete personas.

“Literalmente escuché tu voz el domingo por la mañana antes de dejar Philly para regresar a Los Ángeles. No pensé ni en un millón de años que sería la última conversación que tendríamos. ¡Estoy desconsolado y devastado mi hermano! Hombre, te amo mi hermano mayor. Mi corazón está con Vanessa y las niñas (espesa e hijas de Bryant). ¡Te prometo que continuaré con tu legado! ¡Significas mucho para todos nosotros, especialmente para la Nación Laker, y es mi responsabilidad poner esta mierda en mi espalda y seguir adelante! ¡Por favor, dame la fuerza desde el paraíso, allá arriba, y cuídame! ¡Nos tengo a nosotros aquí! ¡Hay mucho más que quiero decir, pero no puedo hacerlo ahora porque no puedo superarlo! ¡Hasta que nos encontremos de nuevo mi hermano!”, había redactado en su cuenta de Intagram el propio LeBron cuando se dio a conocer la fatal noticia.