$!LeBron se crece como leyenda, pero ¿más que Michael Jordan?

LeBron Raymone James Sr. prefiere prestar poca -o nada- de atención a lo que dejar un legado se refiere, aun cuando en sí deja uno, lo prefiere o no.

El pasado domingo, al ganar su cuarto título de la NBA, James selló una de esas hazañas que merecen especial atención en la historia del deporte. Por varios puntos: Una temporada marcada por el fallecimiento de su amigo, Kobe Bryant; por las luchas raciales, por la pandemia y en consecuencia el encierro de la burbuja en Lake Buena Vista, Orlando (Florida).

Aunque no piensa en el legado, James dejó algo claro y es que pidió su “m... respeto”, en especial a sus críticos, incluidos los de Los Angeles, por aquello de que no se fijan en lo que ya ha realizado.

Junto a Anthony Davis, que fue la figura que se decidió a acompañar a LeBron, conformaron una mutual en la que los “celos” estaban fuera de lugar entre ellos, como en Danny Green, Rajon Rondo, Kentavious Caldwell-Pope, Dwight Howard, Kyle Kuzma, entre otros.

La palabra clave del párrafo anterior es “celos”, reacción que se despierta toda vez que aparece de alguna manera la figura o nombre de Michael Jordan.

Esa comparación, que para muchos resulta odiosa, lo acompañará a él, como ocurre en tantos otros deportes. Piensen en esto: Messi o Ronaldo/ Pelé o Maradona/ Barry Bonds o Willie Mays/ Kobe Bryant o el propio Jordan, etc.

Una vez se presentó el documental “The last dance”, se destaparon sobrados comentarios contra LeBron, al punto que e exjugador de la NBA, Chauncey Billups (campeón con los Pistons) rechazó a los detractores de “Bron”.

“¿Por qué The Last Dance ha provocado tanto odio injustificado e innecesario sobre @Rey James? ¿Por qué la gente no puede simplemente disfrutar de la grandeza de ambos? Creo que MJ es GOAT, pero @King James está en el monte Rushmore FÁCIL !!!!”, tuiteó Billups el pasado 20 de abril. GOAT se refiere a "Greatest of all time (El más grande de todos los tiempos).

Nada tan sensato como esa declaración del exarmador estrella, el mismo que también señaló: “Mi punto es: Jordan les impidió a muchos miembros del Salón de la Fama obtener anillos. Desde Ewing hasta Barkley o Malone. Nadie comía cuando MJ jugaba una temporada completa. Todo el mundo gana anillos en la era de LeBron, esa es la diferencia". En parte eso tiene que ver con la marca de 3-6, que en finales tenía James, ahora 4-6.

Entrevistado sobre cuál es el más grande por ESPN después de parte de la celebración en Lake Buena Vista, James respondió que tiene una gran admiración por Jordan. “Visto el número 23 por Michael Jordan”, pero en realidad “no voy a caer en esa”. Además “ustedes pueden hacer debates, ustedes lo descubrirán”.

James vs otras leyendas

El Monumento Nacional Monte Rushmore conmemora a cuatro grandes pilares de la nación estadounidense, cuyos rostros fueron terminados de esculpir en 1941. Son ellos: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln.

Es por eso que Billups se refiere a que James está entre los cuatro más grandes de la NBA.

Y lo que ha hecho a su edad deja pocos argumentos de la grandeza de este jugador con respecto a otros con 35 años de edad.

Lamentablemente nunca se sabrá qué hubiera pasado con MJ, quien en su campaña de sus 35 se retiró (1998-99). Para cuando regresó, no tuvo opción de título con Washington.V

Veamos algunos otros.

Magic Johnson (1994-95): a los 35 no jugó debido al VIH, era su cuarto año de retiro.

Larry Bird: perdió en semifinales de la conferencia Este ante Cleveland. Promedió 11.3, 4.5/5.3, en cuatro partidos. En la regular promedió 20.2 puntos, 9.6/6.8 asistencias en 45 partidos.

Kareem Abdul-Jabbar (1982-83): promedió 21.8/7.5/2.5, en 79 partidos, todos como iniciador. En postemporada, 15 partidos, participó en todos, 27.1/7.7/2.8 y 3.7 bloqueos. Ese año perdió en la final 4-0 ante los 76ers de Filadelfia.

Bill Russell: se retiró a los 34.

Karl Malone (1998-99): 23.4/9.4/4.1, en ronda regular en 49 partidos. En postemporada perdió 4-2 en las semifinales de Conferencia ante Portland Trail Blazers...Y promedió 21.8/11.3/4.7.

Shaquille O’Neal (2007-08): 13.6/9.1/1.5. (61, todos como abridor), repartido entre Miami y los Suns. En postemporada perdió en primera ronda de la conferencia Oeste (4-1) ante los Spurs. En 11 encuentros, Registró 15.2/9.2/1.0.

Jerry West (1973-74: Perdió 4-1 en semifinales de conferencia con sus Lakers de Los Angeles.

Moses Malone (1990-91): con Atlanta, jugó 82 partidos10.6/8.1/0.8/. En postemporada. 4.2/6.2/0.6, perdiendo 3-2 en la primera ronda en la conferencia Este contra Detroit.

Kobe Bryant (2013-14): 13.8/4.3/6.3, solo jugó seis partidos por problemas de lesión. No fue a postemporada.

Hakeem Olajuwon (1997-98): 16.4/9.8/3.0 en 47 partidos. En postemporada perdió en postemporada ante Utah 3-2 en primera ronda de la conferencia Oeste, registró 20.4/10.8/2.4

Tim Duncan (2011-12): En 58 partidos, 15.4/9.02.3 con los Spurs. En postemporada perdió en la final de la Conferencia Oeste ante el Thunder 4-2, promedió en 14 partidos 17.4/9.4/2.8.

David Robinson (2000-01): Con San Antonio, 14.4/8.6/1.5 en 80 partidos. Perdieron en la final de la Conferencia Oeste 4-0 ante Los Angeles Lakers. Promedió 16.6/11.8/1.7, en 13 encuentros.

¿Y James?: (2019-20) 25.3/7.8/10.2 en 67 partidos, en la recortada temporada debido a la pandemia. Fue líder de asistencia en la temporada. En la postemporada 26.9/10.5/8.8.

Atletas de otros deportes

Seleccionaremos algunos, dentro de una inmensa lista. Roger Federer, a sus 35 se convirtió en el primer jugador en la historia de la Era Abierta en ganar 300 partidos en Grand Slam, pero perdió en semifinales en el abierto de Australia y en el de Wimbledon. Finalizó el año en el puesto 16.

Serena Williams conquista el Abierto de Wimbledon 2016, en tanto Margaret Court, la tenista con más títulos ganados en la historia, récord que persigue Serena se retiraba a esa edad.

Jimmy Connors fue semifinalista en Wimbledon y US Open y alcanzó cuartos de final en Roland Garros. Martina Navratilova perdió en el Abierto de Estados Unidos a esa edad.

Dejando a los tenistas pasamos por el fútbol: Maradona a los 35 debutaba como entrenador.

Barry Bonds estuvo en el juego de estrellas, fue segundo en las votaciones de JMV y fue ganador de bate de plata. En tanto, Derek Jeter fue tercero en la votación de JMV y ganó la serie mundial con sus tradicionales Yanquis de Nueva York.