$!Lo que le dijo LeBron James al trofeo de la NBA

LeBron James tiene un liderazgo indiscutible desde que llegó a la NBA en la campaña de 2003-04, en la que se ganó el premio de Novato del año.

Es un motivador incuestionable. Al fin y al cabo, se trata de dos cualidades intangibles, que también dan títulos.

¿Pero hablarle a un trofeo?

Pues así fue. Según JaVale McGee, su compañero de equipo en Los Angeles Lakers, atrapó a LeBron diciéndole al trofeo que estaba "sucio" por engañarlo.

El trofeo de la NBA es denominado Larry O’Brien, quien fue comisionado de la Liga entre 1975 y 1984.

¿Y qué le dijo LeBron al trofeo?

"No puedo creer que me hayas engañado durante los últimos cinco años. Eres sucio”, dijo James, según publica NBC Sports. “No puedo creer que me hayas engañado durante los últimos cuatro años. ¿Qué te pasa? Voy a llevar tu trasero a casa”.

Hace cinco temporadas, incluida la que finalizó James ganó el título de la NBA, cuando lideró a los Cavaliers de Cleveland a ganar el campeonato contra los Warriors de Golden State. Las siguientes dos perdió en finales contra los Warriors, la temporada siguiente, con los Lakers quedó fuera de la clasificación, hasta que en esta campaña el trofeo volvió a sus manos.

Según se informa, James fue sorprendido hablando así mientras acariciaba el trofeo, luego de que los Lakers venciera al Heat de Miami en el sexto partido de la final.