$!Los Clippers triunfan con histórica remontada; “fue nuestra actitud”, valoró Rivers

La historia de Doc Rivers antes del juego

Doc Rivers dejó caer 2 mil dólares en efectivo en la calle de San Francisco al principio del día, y ofreció una “congratulación” previo al juego al hombre con la integridad para devolver el dinero.

“Seguí caminando, no lo sabía. El tipo me tocó la espalda y me dijo: ‘ese es tu dinero”, compartió Rivers. “No conozco muchos lugares en los que sucedería eso, pero sucedió hoy, por lo que quienquiera que sea podría haber tenido entradas gratis si no se hubiera alejado”.