$!Los Pacers informan que Brogdon está en cuarentena por coronavirus

“Recientemente, di positivo del virus del COVID y estoy actualmente en cuarentena”, manifestó Brogdon en su comunicado. “Estoy bien, me siento bien y evoluciono bien. Planeo unirme a mis compañeros en Orlando para la reanudación de la temporada de la NBA y los playoffs”.

Esta foto del 3 de junio de 2020 muestra la entrada al complejo Wide World of Sports de ESPN en Walt Disney World, en Kissimmeee, Florida (AP/John Raoux)

“Hace varios días, di positivo de COVID-19 e inmediatamente me quedé en cuarentena en Chicago, donde permanezco, dijo Parker en su comunicado. ”Estoy progresando en mi recuperación y me siento bien. Me encuentro ansioso por unirme a mis compañeros en Orlando en cuanto volvamos a la cancha para la reanudación de la temporada de la NBA".

Todos los equipos llegarán a Disney del 7 al 9 de julio, para comenzar una cuarentena breve y un campamento de prácticas. La NBA está en el proceso de definir el calendario de la campaña reanudada.

El caso de Brogdon no es el primero con el que han debido lidiar los Pacers durante la pandemia. El padre de Myles Turner fue hospitalizado en Texas por el padecimiento, pero se ha recuperado.

Brogdon no estaba saludable el 11 de marzo, cuando la campaña se suspendió. Se perdió actividad por lesiones musculares en una pierna y la cadera.

Sin embargo, la larga pausa le dio la oportunidad de recuperarse. Promediaba 16,3 puntos, 7,1 asistencias y 4,7 rebotes en 48 partidos de esta temporada, su primera con Indiana.

“Malcolm dice que está totalmente listo para jugar”, dijo Kevin Pritchard, presidente de operaciones deportivas de los Pacers, a mediados de abril.

Parker ha aparecido en un encuentro con los Kings. Fue cedido en canje por Atlanta a Sacramento en febrero.

Con los Hawks, había promediado 15 puntos en 32 partidos de la presente campaña.