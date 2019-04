$!Magic: “Esto no es lo que soy”, dijo sobre su puesto con los Lakers

ESTADOS UNIDOS. Una vez conocida la renuncia de Magic Johnson como presidente de los Lakers de Los Angeles, el conjunto de toda su vida emitió una declaración dada a conocer a través de NBA.com/Lakers.

La reconocida figura del equipo dijo que prefiere divertirse como antes.

“Creo que tuve más diverión cuando pude ser el hermano mayor y el embajador de todos”, dijo Johnson en su discurso de despedida. “Pensé en el retiro de Dwyane Wade y ni siquiera lo pude tuitear. No puedo estar allí. Estaba pensando en todos esos momentos, todos los tipos que quieren que los guíe o sea parte de sus vidas, y ni siquiera puedo hacer eso. Me divertí más en el otro lado que en este lado. Porque mañana tendría que afectar el sustento de alguien y su vida, y pensé en eso y dije: ‘Esto no es divertido para mí. Eso no es lo que soy ‘”.

Los Lakers luego emitieron un comunicado.

“No hay un más grande de Los Angeles Laker que Earvin Johnson. Estamos profundamente agradecidos de Magic por todo lo que ha hecho por nuestra franquicia, como jugador, embajador y ejecutivo.

Le damos las gracias por su trabajo estos últimos dos años como nuestro presidente de operaciones de baloncesto y le deseamos a Cookie, Andre, EJ y Elisa todo lo mejor en sus próximos pasos. Él siempre será no solo un icono de los Lakers, sino nuestra familia. A medida que comencemos el proceso de avanzar, trabajaremos de forma mesurada y metódica para hacer los movimientos correctos para el futuro de nuestra organización”.

Johnson, según ha informado, no había dejado saber a la propietaria de los Lakers, Jeannie Buss sobre su partida.

Según un informe de Chris Haynes de Yahoo, a Johnson se le había concedido recientemente un “permiso” para despedir al mánager del equipo, Luke Walton. Los principales objetivos para la posición fueron Tyronn Lue, Monty Williams y Mark Jackson.

Adrian Wojnarowski, de ESPN, informó que Johnson “nunca se comprometió completamente” a ser el presidente de operaciones de baloncesto y que tenía un horario limitado de oficina para dirigir el equipo. Wojnarowski también agregó que Johnson estaba a menudo lejos del equipo y que no parecía querer dedicar el tiempo necesario para dirigir una oficina, una información que también comparte CBS Sports.

Durante su conferencia de prensa, Johnson también admitió que le gustaba estar en el lado del “hermano mayor” que en un papel de oficina frontal. Johnson señaló que no podía estar en Miami para el último partido en casa de Dwyane Wade y que se le hizo parecer como el “chico malo” cuando la estrella de los Philadelphia 76ers, Ben Simmons, quería que Johnson lo guiara.

Johnson dijo que renunció porque los Lakers se están moviendo en la dirección correcta. “Si no lo estuviéramos, probablemente me quedaría”, agregó Johnson.

Johnson fue contratado el 21 de febrero de 2017 para reemplazar a Jim Buss como presidente de las operaciones de baloncesto del equipo. Uno de los mayores éxitos durante su permanencia con el equipo fue el aterrizaje de LeBron James en la agencia libre el verano pasado.