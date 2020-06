Michael Jordan está "desesperado" por ganar un campeonato con los Hornets de Charlotte

Esas son algunas de las mismas cualidades que se exhibieron durante el documental de diez partes "The Last Dance", que se centró en la sexta y última campeonato de la NBA de Jordan con los Bulls.

En la conferencia telefónica de una hora que llegó después de la conclusión del "The Last Dance", el armador de Charlotte Devonte Graham dijo que Jordan les dijo a los jugadores que no pueden sentirse incómodos "llamando la atención a sus compañeros de equipo" en la práctica cuando las cosas no salen según lo planeado o si los errores se vuelven repetitivos.

"Eso los hará aún mejores", dijo Graham reiterando los comentarios de Jordan.

"Te unirás mejor. Tu equipo es más fuerte. Hay más de un nivel de respeto, en lugar de no decir nada y dejar que los chicos se equivoquen una y otra vez, y estás perdiendo y perdiendo ", agregó.

Jordan no se ha acercado a igualar su éxito como jugador desde que asumió el control mayoritario de los Hornets hace 10 años.

Charlotte nunca ha pasado de la primera ronda de los playoffs y solo ganó tres juegos de postemporada en la era de Jordan.

Jordan respondió las preguntas de los jugadores y habló directamente sobre la diferencia entre lo que se necesita para ganar en la temporada regular y los playoffs.