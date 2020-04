$!Michael Jordan sobre su nuevo documental: “La gente pensará que soy una persona horrible”

Hay mucha expectativa en los fanáticos del baloncesto y del deporte en general por el estreno de la producción de ESPN llamada “The Last Dance“ (‘El último baile’), la serie documental sobre Michael Jordan en la temporada 1997/98 con los Chicago Bulls. Se estrena este domingo 19 de abril en Netflix pero ya empiezan a conocerse algunos detalles que hacen crecer aún más las ganas de conocer los detalles de la vida de este legendario jugador, quien no estaba muy seguro de exponerse tanto.

Jason Hehir, director de este documental que narra las últimas aventuras de Michael Jordan en los Bulls y hace un recorrido por su carrera, explicó que ‘Air Jordan’ se preocupó porque la serie iba a sacar a relucir su lado más competitivo, con ese particular estilo de liderazgo –a veces demasiado agresivo– con el que ganó seis anillos de la NBA.

Hehir contó en diálogo con el sitio The Athletic cómo fue esa conversación que tuvo con Michael Jordan:

“Le pregunté: ‘¿Por qué quieres hacer esto?’. Y me dijo: ‘Es que no quiero’. Le respondí: ‘¿Por qué no?’. Y me dijo: ‘Cuando la gente lo vea, no estoy seguro de que sean capaces de entender por qué yo era tan intenso, por qué hice las cosas que hice, por qué actué de esa manera, por qué dije las cosas que dije, etc’. Me comentó que había un chico de nombre Scotty Burrell con el que tuvo que lidiar una temporada: ‘Cuando la gente vea esos videos, va a pensar que soy una persona horrible. Lo que pasa es que tendrán que entender que yo lo trataba así porque necesitábamos que fuera duro cuando nos enfrentáramos a Indiana, Nueva York o Miami en la Conferencia Este. Debía ser duro y yo tenía que comprobar si podía contar con él. Esas son la clase de cosas que la gente no va a comprender, no sabrá por qué actué así’.”

Esta charla en donde la leyenda de la NBA confesó sus preocupaciones sobre la imagen que quedaría en la opinión pública tuvo lugar el 27 de septiembre de 2017 en Nueva York, en un hotel en Manhattan, en lo que fue la primera reunión entre Hehir y Jordan. “Eso es genial porque es una oportunidad. Tenemos 10 horas para pelar la cebolla y articular todas estas cosas que acabas de articular para mí”, le respondió el director.

Por otra parte, este mismo artículo escrito por Richard Deitsch se revela que Michael Jordan no pudo contener las lágrimas al término del séptimo episodio, cuando fue consultado sobre su intensidad para liderar, dejando una brutal explicación sobre su personalidad.

“Mira, ganar tiene un precio. Y el liderazgo tiene un precio. Así que arrastré a las personas cuando no querían ser arrastradas. Desafié a las personas cuando no querían que las desafiaran. Y gané ese derecho porque mis compañeros de equipo que vinieron después de mí no soportaron todas las cosas que soporté. Una vez que te unías al equipo, convivías con un cierto estándar con el que yo jugaba. Ahora, si eso significa que tuve que ir y patearte un poco el culo, entonces lo hice. Le preguntas a todos mis compañeros de equipo. Lo único sobre Michael Jordan fue que nunca me pidió que hiciera algo que no había hecho. Cuando la gente vea esto, van a decir: ‘Bueno, él no era realmente un buen tipo. Puede que sea un tirano’. Bueno, allá ellos. Porque nunca ganaron nada. Quería ganar, pero quería que otros ganaran para ser parte de eso también. Mira, no tengo que hacer esto. Solo lo estoy haciendo porque es quien soy. Así es como jugué. Esa era mi mentalidad. Si no quieres jugar de esa manera, no juegues de esa manera”, dice MJ en la serie.

Originalmente ESPN planeaba emitir el documental en junio y que coincidiera con la final de la NBA, pero la crisis del coronavirus, que pausó al deporte y sembró incertidumbre en su futuro, hicieron que adelantarán el lanzamiento según el portal web Infobae.