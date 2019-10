$!Michael Jordan: “Stephen Curry aún no es miembro del Salón de la Fama”

Si Stephen Curry necesitaba alguna motivación extra, tiene algo, cortesía del dueño de los Charlotte Hornets, Michael Jordan.

“Sigue siendo un gran jugador”, dijo Jordan a “Today” de NBC el lunes después de decir que la estrella de los Golden State Warriors no sería incluida en el equipo de cinco hombres de sus sueños. “Sin embargo, todavía no es un miembro del Salón de la Fama. No lo es”.

Jordan dijo que se quedaría con Hakeem Olajuwon, Scottie Pippen, Magic Johnson y James Worthy como sus compañeros de equipo en su fantasía a partir de cinco.

Curry tiene bastante currículum después de 10 temporadas en la NBA. Es dos veces Jugador Más Valioso de la liga, incluida la primera selección unánime, y ha ganado tres campeonatos con los Warriors. Además, Curry es una selección de seis veces All-Star, ha ganado un título anotador, lideró dos veces la liga en robos y es una selección de tres equipos de la NBA en el primer equipo, así como una selección del equipo All-Rookie, según informó ESPN.