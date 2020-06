$!Mira que jugador de la NBA se comparó con Michael Jordan

Tal es el caso de Joel Embiid, el interno de Philadelphia 76ers. El camerunés, de 26 años, no sólo quedó cautivado The Last Dance, sino que se vio en el espejo. Y soltó una frase que sorprendió al universo de la liga de baloncesto más competitiva del mundo. “Vi The Last Dance, es interesante. Vi un montón de similitudes y mucha gente también me lo dijo. Yo puedo ser ese hombre. Sólo necesito ponerme a trabajar y eso es lo que estuve haciendo”, subrayó. según recogió Essentially Sports.

Embiid, elegido por los 76ers en el tercer pick del draft, comenzó a demostrar su potencial luego de un inicio en la NBA plagado de lesiones. Con un estilo espectacular, ya participó de tres Juegos de las Estrellas y promedia arriba de 20 puntos por partido. En la temporada pasada, condujo a su equipo hasta las semifinales de conferencia, instancia en la que cayó 4-3 ante Toronto, a la postre el campeón.

Pero glorias del deporte como Charles Bakley y Shaquille O’Neal lo han criticado públicamente porque no ofrece la totalidad de sus posibilidades en la cancha. “Te lo decimos, eres genial, pero no estás jugando lo suficientemente duro”, supo marcarle el carismático pivot ex Orlando Magic y Los Ángeles Lakers.

“Creo que tienen razón. Tengo que ser más agresivo, Necesito imponerme y dominar a los rivales”, respondió Embiid ante las recomendaciones. Según Infobae.